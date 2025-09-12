La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión

La Corte, presidida por Hugo Aguilar, afirmó que el aumento presupuestal de 15 mil millones de pesos no refleja "refleja la realidad de la Nueva Corte".

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este jueves que ya solicitó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) ajustar a la baja el presupuesto 2026, luego de que la Corte anterior, a cargo de Norma Piña Hernández, solicitará un aumento presupuestal de 15 mil millones de pesos para el Nuevo Poder Judicial.

"La Nueva Corte ha solicitado al Órgano de Administración Judicial (OAJ) examinar el presupuesto 2026 y ajustarlo a las nuevas condiciones. Asimismo, ha solicitado a dicho órgano establecer comunicación con la Cámara de Diputados para solicitar un espacio de diálogo y transmitir los asuntos que, invariablemente, se verán reflejados en un ajuste a la baja sobre lo aprobado por el Pleno de la anterior SCJN", indicó la Corte en un breve comunicado.

A la par, recordó que el pasado 12 de agosto de 2025, la Corte anterior aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2026, mismo que forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados.

"Dicho presupuesto plantea un incremento del 8.1 por ciento real con relación al año anterior. Sin embargo, este incremento no refleja la realidad de la Nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con mayor responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad", afirmó.

#TarjetaInformativa | La #NuevaSCJN ajustará su presupuesto 2026 a la baja para ejercer los recursos con responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad. pic.twitter.com/Bse5oNTp5J — Suprema Corte (@SCJN) September 12, 2025

Corte celebra su primera sesión

Con un saludo en mixteco, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz dio inicio este jueves 11 de septiembre a la primera sesión pública de la SCJN, en la cual resolvieron durante cuatro horas tres de los 15 asuntos agendados.

La primera sesión del pleno ocurrió a 10 días de que los nueve ministros tomaron el cargo y en el marco de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso reducir el presupuesto del Poder Judicial para 2026.

“Por lo avanzado del tiempo, son las 2 de la tarde con 13 minutos, les propongo dejar ahí la sesión del día de hoy y continuar con los temas de agenda en la siguiente sesión”, dijo el Ministro presidente Hugo Aguilar.

Por primera vez desde marzo de 2020, cuando comenzó en México la pandemia por la COVID-19, se permitió el acceso al pleno a la prensa y a la ciudadanía, entre ellos, hoy estuvieron estudiantes.

Este día el pleno debatió, entre otros temas, sobre consultas a personas con discapacidad. Por mayoría determinaron que se debe analizar caso por caso en cuanto a anular o no las leyes de salud de Chihuahua si no se consulta a personas con discapacidad.

Durante toda la sesión la Ministra Loretta Ortiz fue quien más marcó diferencias en cuanto a las posturas de sus compañeros ministros y ministras.

“Se pretende mantenerse en un criterio que estuvo sostenido en la anterior Suprema Corte, que eliminaba derechos de las personas con discapacidad, precisamente, bajo la falsa premisa de que la consulta es una formalidad esencial de procedimiento legislativo, incluso, en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, dijo Lenia Batres sobre el proyecto de acción de inconstitucionalidad presentado por la Ministra Yasmín Esquivel.

La nueva Corte se impuso como regla un cronómetro que planteó 10 minutos para la exposición inicial, siete minutos para la primera ronda, cinco minutos para responder, otros cinco minutos para la segunda ronda y tres minutos para la réplica, pero no fue respetado.

A lo largo de las cuatro horas de sesión, el Ministro presidente Hugo Aguilar no cortó intervenciones e instó si alguien más deseaba intervenir.