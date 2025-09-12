Sheinbaum se reúne con el presidente del BID; banco impulsará el Plan México

El Banco Interamericano de Desarrollo adelantó que está listo para movilizar 25 mil millones de dólares en seis años en México, recursos que fortalecerán a sectores clave como infraestructura, energía, manufactura, Pymes y la economía del cuidado.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo informó este jueves que se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y con su equipo para hablar sobre cómo impulsar el Plan México, la ambiciosa iniciativa del Gobierno Federal para fortalecer el mercado interno y aumentar las inversiones en empresas mexicanas.

"En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país", escribió Sheinbaum en X, antes Twitter.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el Secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora.

Goldfajn, por su parte, señaló que durante su estancia en México tuvo reuniones con líderes del sector privado para hablar sobre cómo, "juntos, podemos impulsar inversión, productividad y empleo de calidad en el marco del Plan México”.

"El Grupo BID está listo para movilizar 25 mil millones de dólares en seis años, de los cuales BID Invest aportará alrededor de siete mil millones, movilizando capital privado que complemente el financiamiento público. Estos recursos fortalecerán a sectores clave como infraestructura, energía, manufactura, Pymes y la economía del cuidado", anunció.

El banquero aseguró que México es también un ancla estratégica para la integración regional con Centroamérica, pues impulsa la conectividad en infraestructura, puertos y energía.

En agosto, la Presidenta informó que, en el segundo trimestre de 2025, la Inversión Extranjera Directa en el país alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 34 mil millones de dólares. La cifra duplica lo registrado en 2018, al comienzo de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T).

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana", señaló la mandataria federal el pasado 21 de agosto, al presentar la cifra desde Palacio Nacional. Asimismo, afirmó que "el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino que también genera inversión".

En ese momento, Sheinbaum también se refirió a lo que calificó como "mito del oscurantismo neoliberal", que sostiene que si se realiza un aumento al salario mínimo de las y los trabajadores, esto significaría menor inversión para el país por parte de empresas extranjeras, pues ya no se tendría "mano de obra barata".