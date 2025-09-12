Trump dice que ya fue detenido un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló el jueves nuevo video del presunto asesino de Charlie Kirk, en el que se aprecia al tirador corriendo sobre el tejado de un edificio de la Universidad de Utah Valle.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta mañana que el sospechoso del asesinato de Charli Kirk, activista de ultraderecha atacado en la Universidad de Utah Valle, ya se encuentra bajo custodia.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia", afirmó Trump para Fox News.

