Trump dice que ya fue detenido un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 7:03 am

Trump cree que el asesino de Charli Kirk está ya bajo custodia.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló el jueves un nuevo video del presunto asesino de Charlie Kirk, en el que se aprecia al tirador corriendo sobre el tejado de un edificio de la Universidad de Utah Valle.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta mañana que el sospechoso del asesinato de Charli Kirk, activista de ultraderecha atacado en la Universidad de Utah Valle, ya se encuentra bajo custodia.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia", dijo Trump en entrevista para Fox News. Agregó que, "esencialmente, alguien que lo conoció lo entregó". 

Trump explicó para el medio de comunicación estadounidense que los investigadores encontraron al sospechoso con ayuda de un Ministro, vinculado a las fuerzas del orden. También al servicio de alguaciles y que espera que el individuo reciba la pena de muerte si es hallado culpable

"Tenemos la persona que pensamos que es la persona que estamos buscando, pero condujeron a la sede de la policía, y ahora está allí", dijo Trump. La agencia Associated Press reportó que se trataría de un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson, según una fuente. Por su parte, la cadena CNN reveló que el padre del presunto tirador lo habría delatado.

Ayer, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló un nuevo video del presunto asesino de Charlie Kirk, en el que se aprecia al presunto tirador corriendo sobre el tejado de un edificio de la Universidad de Utah Valle.

El FBI sostuvo que las pruebas recolectadas en el tejado incluyen huellas de zapatos, una marca de antebrazo y una huella de palma. "El arma y la munición del tirador fueron recuperadas en una zona boscosa cerca de la universidad", detalló.

Kirk, de 31 años, fue una de las figuras más influyentes de la derecha, y fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una poderosa organización juvenil conservadora activa en más de tres mil 500 campus universitarios. Era un popular podcaster y era conocido por presentar los debates en los campus universitarios. Kirk también desempeñó un papel destacado en la campaña de Trump para llegar a los jóvenes votantes durante las elecciones de 2024.

Kirk se encontraba en el escenario discutiendo con un estudiante sobre tiroteos masivos que involucran a personas transgénero cuando fue atacado, según videos del ataque. El estudiante no ha sido identificado públicamente.

El Presidente Donald Trump anunció que otorgaría póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Trump hizo el anuncio al inicio de su discurso en el Pentágono en conmemoración del 11-S.

“Antes de comenzar, permítanme expresar el horror y el dolor de tantos estadounidenses por el atroz asesinato de Charlie Kirk”, declaró Trump. “Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas. Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, que son personas fantásticas. Lo extrañamos muchísimo. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que la voz de Charlie y el coraje que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán”.

¿Quién era Charli Kirk?

Charlie Kirk influyó en los jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos. El miércoles respondía preguntas sobre política transgénero y tiroteos masivos de estudiantes de la Universidad del Valle de Utah cuando fue asesinado a tiros, una manera de morir que concuerda con alguien que defendía las armas y hablaba con naturalidad de “víctimas necesarias”.

En un evento organizado en 2023 por TPUSA Faith, una división de Turning Point USA, defendió la Segunda Enmienda como un medio fundamental para “defenderse de un Gobierno tiránico”. Afirmó que sería imposible evitar las muertes por armas de fuego en una sociedad con una ciudadanía armada, pero creía que los beneficios del derecho a poseer armas superaban los costos. “Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios”, dijo.

Kirk se apoyaba en los cristianos conservadores que temían la creciente aceptación de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. Criticó los derechos de las personas homosexuales y transgénero, y apoyaba la fusión entre la iglesia y el Estado. Alentó a estudiantes y padres a denunciar a los profesores que sospechan que adoptan lo que algunos de la derecha llaman “ideología de género”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

