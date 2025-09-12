¡Toma precauciones! El AICM detendrá vuelos por desfile militar del 16 de septiembre

El AICM recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, ya que podrían verse afectados aunque los vuelos no estén programados en ese horario.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó ayer que suspenderá los despegues y aterrizajes el próximo 16 de septiembre durante cinco horas con motivo del desfile aéreo militar para la conmemoración de la Independencia de México.

La medida será implementada en un horario de 09:00 a las 14:00 horas, durante la realización de las maniobras aéreo militares por dichos festejos.

"Por conmemoración del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, y para mantener la seguridad operacional de las maniobras aéreo militares de dichos festejos, por instrucciones de la autoridad aeronáutica se suspenderán los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJ) el próximo martes 16 de septiembre de las 09:00 a las 14:00 horas", explicó.

Lo anterior, de acuerdo con el NOTAM A6215/25 (Notice to Airmen o Información para Aviadores), emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido a través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

El aeropuerto recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, ya que podrían verse afectados aún cuando aunque no estén planificados en ese horario.

Esta suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la Agencia Federal de Aviación Civi (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Áereo Mexicano (SENEAM), la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el propio AICM.