¡Toma precauciones! El AICM detendrá vuelos por desfile militar del 16 de septiembre

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 1:48 pm

¡Toma precauciones! AICM suspenderá vuelos durante desfile militar aéreo del martes.

Artículos relacionados

El AICM recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, ya que podrían verse afectados aunque los vuelos no estén programados en ese horario. 

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó ayer que suspenderá los despegues y aterrizajes el próximo 16 de septiembre durante cinco horas con motivo del desfile aéreo militar para la conmemoración de la Independencia de México.

La medida será implementada en un horario de 09:00 a las 14:00 horas, durante la realización de las maniobras aéreo militares por dichos festejos.

"Por conmemoración del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, y para mantener la seguridad operacional de las maniobras aéreo militares de dichos festejos, por instrucciones de la autoridad aeronáutica se suspenderán los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJ) el próximo martes 16 de septiembre de las 09:00 a las 14:00 horas", explicó.

Lo anterior, de acuerdo con el NOTAM A6215/25 (Notice to Airmen o Información para Aviadores), emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido a través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

¡Toma precauciones! AICM suspenderá vuelos durante desfile militar aéreo del martes.
Distintas aeronaves participaron en el desfile militar por el 212 aniversario de la Independencia Nacional, despegando de la Base Aérea Militar Nº 1 Santa Lucia. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

El aeropuerto recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, ya que podrían verse afectados aún cuando aunque no estén planificados en ese horario.

Esta suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la Agencia Federal de Aviación Civi (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Áereo Mexicano (SENEAM), la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el propio AICM.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
2

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

3

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
4

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

5

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Fuga de gas LP
6

Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
7

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
8

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
9

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

10

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que la CIA opere en México.
11

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
12

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

13

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
14

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
15

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¡Toma precauciones! AICM suspenderá vuelos durante desfile militar aéreo del martes.
1

¡Toma precauciones! El AICM detendrá vuelos por desfile militar del 16 de septiembre

2

Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al Primer Ministro canadiense, Mark Carney, para fortalecer inversión, comercio y cooperación bilateral entre México y Canadá.
3

Mark Carney llegará a México la próxima semana, informa Sheinbaum; abordarán comercio

Fuga de gas LP
4

Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que la CIA opere en México.
5

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
6

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

7

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

8

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
9

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

10

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

Una guía con opciones para disfrutar de la CdMx.
11

Cacao, cine y los lugares más representativos de México, este fin en la capital

Ebrard anuncia que Trump disminuirá aranceles para vehículos de México y Canadá.
12

ENTREVISTA ¬ No es fácil matar al TMEC, aunque EU quiera acuerdos bilaterales: Ebrard