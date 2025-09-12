Mark Carney llegará a México la próxima semana, informa Sheinbaum; abordarán comercio

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 1:11 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al Primer Ministro canadiense, Mark Carney, para fortalecer inversión, comercio y cooperación bilateral entre México y Canadá.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, visitará el país el próximo 18 de septiembre, a fin de abordar temas del sector logístico, comercial y de inversión extranjera dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Sí, viene el 18 de septiembre. Va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional. Vamos a tener varias reuniones y se va a dar conferencia conjunta ese mismo día. Hasta ahora, es el planteamiento de la agenda que estamos realizando", destacó este viernes en "la mañanera del pueblo".

De acuerdo con la mandataria federal, el funcionario canadiense participará en diversos encuentros al día siguiente de su llegada, por lo que se prevé una conferencia conjunta.

Aunque no dio más detalles de la reunión, Sheinbaum resaltó la relevancia de abordar el sector minero en ambos países, el cual, subrayó, debe ajustarse plenamente a la normativa ambiental; además de fortalecer el comercio marítimo a través de los puertos.

"Ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos pero también hay mucho comercio México- Canadá por el tratado. [...] Hay mucha inversión de empresarios canadienses en México, un caso es la minería que tiene sus particularidades, que como siempre hemos dicho tiene de cumplir con toda la normatividad natural, [...] Pero hay otras inversiones como gas natural que tiene mucho tiempo en el país. [...] Varios temas que estamos trabajando", destacó.

Previamente, la gira fue confirmada por el Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien detalló que Carney se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de algunos miembros de su Gabinete y un grupo de empresarios de alto nivel.

La visita de Carney dará continuidad al diálogo iniciado en agosto, cuando altos funcionarios canadienses se reunieron con la mandataria en Ciudad de México para explorar nuevas rutas de inversión, fortalecer el comercio directo y ampliar la colaboración educativa entre ambos países. Esto en medio del debate arancelario del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Queremos que este encuentro tenga el realce que merece, con contenidos que reflejen el ejercicio diplomático y el trabajo conjunto en áreas que benefician a ambos países”, señaló el funcionario Juan Ramón De la Fuente.

La relación entre Sheinbaum y Carney se ha fortalecido desde la cumbre del G7 celebrada en junio en Kananaskis, Canadá, donde coincidieron en la necesidad de establecer un marco más claro para el T-MEC. En ese encuentro, ambos líderes destacaron la importancia de garantizar reglas de comercio justas y transparentes.

En julio pasado, la mandataria y el Primer Ministro sostuvieron una llamada telefónica en la que reafirmaron su compromiso con el acuerdo trilateral y expresaron su preocupación por la guerra arancelaria impulsada por el Presidente estadounidense Donald Trump, que ha generado tensiones en la región.

