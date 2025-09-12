Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

Alejandro Moreno denunció una supuesta persecución política contra él y otros opositores, así como una “censura brutal” hacia los medios de comunicación críticos al Gobierno.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El dirigente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, concedió ayer una entrevista en el canal Fox News, en la que afirmó que Morena quiere instalar en México una "narco-dictadura terrorista y comunista".

"Hay algo muy importante, lo hemos venido diciendo nosotros desde hace muchos años. Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario, se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela, que es instaurar una narcodictadura terrorista y comunista", aseveró Alejandro Moreno.

En la misma línea en la que se pronunció la Senadora Lilly Téllez el pasado 23 de agosto, también para la cadena estadounidense, el priista acusó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) estableció pactos con el crimen organizado, lo que, dijo, ha derivado en más de 230 mil homicidios y más de 120 mil desaparecidos durante su Administración, a la que la sucede la que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que en más del 60 por ciento del territorio nacional se registra presencia del narcotráfico, lo que ha limitado la seguridad y la movilidad de los ciudadanos.

Durante la entrevista, Moreno denunció una supuesta persecución política contra él y otros opositores, así como una “censura brutal” hacia los medios de comunicación críticos al Gobierno. Aseguró que existen investigaciones periodísticas que vinculan recursos públicos de México con el financiamiento a la propaganda socialista del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Se aprobaron hace unos meses unas leyes que limitan y coartan la libertad de expresión, y hay una persecución abierta contra quienes pensamos distinto y contra quienes hemos denunciado a este régimen corrupto que ha sido señalado no una vez, Julie, cuatro veces ha sido señalado por la Casa Blanca de tener vínculos con el crimen organizado y más aún: hace unos días estuvo en México el Secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, y tú sabes que es una gente conocedora, profesional, experta en los temas de política exterior, en los temas legislativos y qué es lo que pasa en México", sostuvo "Alito".

“Yo presenté una denuncia formal en la Fiscalía General de la República contra Nicolás Maduro, contra López Obrador, y contra varios gobernadores y políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado”, destacó el dirigente del PRI.

A la par, Moreno insistió en que el Gobierno de Estados Unidos debe estar atento y exigir resultados en materia de cooperación, pues de lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de financiar organizaciones terroristas.

Finalmente, el priista subrayó que seguirá denunciando en foros internacionales la presunta alianza de Morena con el narcotráfico y reiteró que no permitirá que en México se repita el modelo venezolano.