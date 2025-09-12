Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

El Subsecretario de Estado de EU advirtió que su país tomará medidas consulares contra los extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirk: "No son bienvenidos".

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha respondido con amenazas ante las burlas y celebraciones en redes sociales por el asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk, uno de los grandes aliados del Presidente Donald Trump, pues el Subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, aseguró que "no serán bienvenidos" los extranjeros que "glorifiquen la violencia".

"Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país", escribió Landau en sus redes sociales tras el asesinato de Kirk este martes.

"Me ha indignado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes. Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el Departamento de Estado pueda proteger al pueblo estadounidense", añadió.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

En las respuestas de su mensaje en X, antes conocida como Twitter, Landau incluso publicó una imagen donde se presumió a sí mismo como "El Quitavisas", un apodo que le han puesto sus aficionados de extrema derecha debido a que el exembajador de EU en México ha sido el brazo ejecutor dentro del Departamento de Estado con respecto a las políticas para otorgar, negar e incluso retirar visas a los extranjeros que desean visitar su país.

Landau incluso despejó todas las dudas de que monitorean las redes sociales de los solicitantes de visas y permisos para ingresar en EU. "Sí, ordenaré a los funcionarios consulares que supervisen los comentarios de esta publicación", respondió el funcionario a la pregunta de si podía informarle de casos específicos para denunciarlos.

Los comentarios del mensaje de Landau se llenaron de denuncias de ciudadanos estadounidenses, que colocaron mensajes de personas de todo el mundo donde estos comentaban o se burlaban o hacían memes del ataque y asesinato de Charlie Kirk, quien murió minutos después de recibir un balazo en el cuello mientras realizaba un mitin con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.

Kirk influyó en los jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos. El miércoles respondía preguntas sobre política transgénero y tiroteos masivos de estudiantes, una manera de morir que concuerda con alguien que defendía las armas y hablaba con naturalidad de “víctimas necesarias”.

El Presidente Trump informó este viernes que el sospechoso del asesinato de Charli Kirk ya se encuentra bajo custodia de las autoridades. El Gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó la noticia un par de horas después ante medios de comunicación.

Pero además Landau recibió comentarios en contra sobre este tipo de medidas inéditas por parte del Gobierno estadounidense. Algunos incluso cuestionaron la ironía de que, supuestamente, Charlie Kirk era un "defensor a ultranza" de la libertad de expresión, incluso en su forma más radical, y la decisión de Landau iba en contra de esa postura.

"¿Por qué sigues impulsando a este país hacia una toma de poder fascista total? ¿Atacaste a los republicanos que restaron importancia al asesinato político de legisladores de Minnesota?", cuestionó una usuaria, en referencia al asesinato de la Congresista Melissa Hortman, líder de la mayoría demócrata en Minnesota, asesinada en su casa en junio pasado junto con su esposo y su perro a manos de un radical de ultraderecha.

Otro cuestionó: "Qué tal si primero expulsamos a los violadores extranjeros como Conor McGregor?", en referencia al popular peleador de artes marciales mixtas, quien fue declarado en un juicio civil en noviembre pasado culpable por el delito de agresión sexual contra una mujer y sancionado con 206 mil libras esterlinas por daños y prejuicios a su víctima, que lo acusó de violación.

EU endurece solicitudes de visas y permisos

Pero las medidas del Departamento de Estado de EU no son nuevas, incluso ante el caso de Charlie Kirk.

Los grandes eventos globales que albergará EU en los próximos años durante el Gobierno de Trump, entre ellos, el Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos 2028, aumentarán la demanda de visas para trabajos temporales (H-2B) y para visitantes (B-1 y B-2). Pero, si siguen los retrasos y las restricciones en el marco de la política antimigrante, el anfitrión perderá millones de dólares, advirtió la Asociación de Viajes de EU.

En marzo, EU anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios extranjeros y otras personas que faciliten la migración irregular a dicho país.

En junio, Embajada de EU en México reabrió las citas para tramitar visas de estudiantes y de intercambio con nuevos filtros y un proceso de verificación más riguroso. El Embajador Ronald Johnson afirmó que se trata de una medida de "seguridad nacional" y para "garantizar un ingreso legal y seguro".

"A partir de este momento, se solicita a todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante de tipo F, M o J que ajusten la configuración de privacidad de todas sus cuentas de redes sociales a 'pública'. Esto es para facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos, según la legislación estadounidense", indicó la Embajada estadounidense.

Los cambios en el proceso para solicitar el documento, que es necesario para ingresar a Estados Unidos, ocurren en el contexto de la disputa de la Administración de Donald Trump con universidades de prestigio como Harvard, en la que el Gobierno del republicano ha retirado visas a estudiantes extranjeros por su apoyo en protestas a favor de Palestina o por representar "valores antiestadounidenses".

En agosto, el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que modificó las políticas para solicitar la visa no migrante, por lo que las personas adultas mayores y menores de edad ya no estarán exentas de presentarse a la entrevista presencial para solicitarla.

A raíz de los cambios anunciados por el Gobierno estadounidense, todas las y los mayores de 79 años de edad o menores de 14 años de edad deberán acudir a la Embajada o Consulado para ser entrevistados y evaluados. El Departamento de Estado norteamericano detalló mediante una publicación en la red social X, antes Twitter, que la nueva medida comenzará a implementarse a partir del 2 de septiembre del 2025.