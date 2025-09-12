Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

La Alcaldía Iztapalapa y la UNAM habilitaron centros de acopio para apoyar a víctimas de la explosión de una pipa de gas que hasta ahora ha dejado 10 muertos y más de 90 heridos.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Alcaldía Iztapalapa instaló este viernes un centro de acopio en la explanada de la demarcación, en respuesta a la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, al oriente de la Ciudad de México.

"Nuestro deber es acompañar y respaldar a las familias que atraviesan este momento difícil tras la explosión en el puente de La Concordia. Instalamos un Centro de Acopio donde todas y todos podemos sumar nuestro apoyo. La solidaridad de la comunidad siempre ha sido la mayor fortaleza de Iztapalapa, unidos saldremos adelante", expresó la autoridad en redes sociales.

Nuestro deber es acompañar y respaldar a las familias que atraviesan este momento difícil tras la explosión en el puente de La Concordia. Instalamos un Centro de Acopio donde todas y todos podemos sumar nuestro apoyo. La solidaridad de la comunidad siempre ha sido la mayor… pic.twitter.com/b6Ps9DP6EJ — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 11, 2025

¿Dónde y qué puedes donar?

Para todos aquellos que quieren apoyar a las víctimas de la explosión, la Alcaldía Iztapalapa detalló que el centro de acopio se ubica en la calle Aldama número 63, en el Barrio San Lucas, Iztapalapa, el cual estará abierto de 09: 00 a 18:00 horas. Los productos que e requieren son:

Materiales e insumos médicos

Gasas estériles.

Vendas del número cinco, 10 y 15.

Compresas estériles.

Guantes estériles.

Jabón quirúrgico (cloruro de benzalconio).

Soluciones

Agua inyectable (500 mililitros o 1 litro)

Cloruro de sodio 0.9 por ciento

Solución Hartmann

Solución mixta

Medicamentos tópicos

Furacin.

Pasta Lassar.

Mupirocina (antibiótico).

Sulfadiazina de plata (antibiotico).

Analgésicos/ Antiinflamatorio

Paracetamol.

Ibuprofeno

Diclofenaco.

Ketorolaco.

Tramadol.

Otros centros de acopio habilitados

Además del punto principal en Iztapalapa, la UNAM habilitó espacios de apoyo, donde la comunidad universitaria y habitantes de la capital pueden llevar donaciones para los damnificados. Los centros son lo siguientes:

Facultad de Estudios Superiores ( FES ) Aragón , edificio de Gobierno.

( ) , edificio de Gobierno. Facultad de Estudios Superiores ( FES ) Zaragoza , Campus 1, en el anexo del auditorio. Abierto desde las 10:00 horas, además se brinda apoyo psicológico.

( ) , Campus 1, en el anexo del auditorio. Abierto desde las 10:00 horas, además se brinda apoyo psicológico. FES Iztacala , en la explanada del edificio de gobierno, 12 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas.

, en la explanada del edificio de gobierno, 12 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas. Facultad de Arquitectura , cubo FA, a lado de Lumen, sótano.

, cubo FA, a lado de Lumen, sótano. Facultad de Artes y Diseño , en el Starbucks FAD. Abierto los jueves de 12:00 a 14:00 horas y los viernes de 7:00 a 18:00 horas.

, en el Starbucks FAD. Abierto los jueves de 12:00 a 14:00 horas y los viernes de 7:00 a 18:00 horas. Facultad de Ciencias , en la nueva estatua de la bióloga “Helia Bravo” y en el cubo 21, a lado del auditorio ABC, de lunes a viernes de 11 a 20 horas y sábados de 11 a 15 horas.

, en la nueva estatua de la bióloga “Helia Bravo” y en el cubo 21, a lado del auditorio ABC, de lunes a viernes de 11 a 20 horas y sábados de 11 a 15 horas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales , cubículo “Conciencia y Libertad”, edificio “B”, primer piso; y cubículo A-211, edificio “A”.

, cubículo “Conciencia y Libertad”, edificio “B”, primer piso; y cubículo A-211, edificio “A”. Facultad de Contaduría , frente al auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro” en horario de 11:00 a 20:00 horas.

, frente al auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro” en horario de 11:00 a 20:00 horas. Facultad de Derecho , a la entrada -junto al reloj- a partir de las 13:00 horas.

, a la entrada -junto al reloj- a partir de las 13:00 horas. Facultad Filosofía , cubículo “Tierra y Libertad”, primer piso; cubículo “Zentzontle”, segundo piso, ambos de 11:00 a 16:00 horas.

, cubículo “Tierra y Libertad”, primer piso; cubículo “Zentzontle”, segundo piso, ambos de 11:00 a 16:00 horas. Facultad Ingeniería , en la secretaría de Servicios Académicos, edificio “A” de 10:00 a 15:00 horas; y anexo, “Cubículo Estudiantil”, edificio “K”, de 9:00 a 21:00 horas.

, en la secretaría de Servicios Académicos, edificio “A” de 10:00 a 15:00 horas; y anexo, “Cubículo Estudiantil”, edificio “K”, de 9:00 a 21:00 horas. Facultad de Medicina . Contactar con @furiavioleta_facmed .

. Contactar con . Facultad de Música , en el patio central de 13:00 a 21:00 horas.

, en el patio central de 13:00 a 21:00 horas. Facultad de Psicología , en la explanada, frente a la “Psique”, de 10:00 a 19:00 horas.

, en la explanada, frente a la “Psique”, de 10:00 a 19:00 horas. Facultad de Química , edificios “A” y “D”, de 10:00 a 17:00 horas, también se brindará apoyo psicológico.

, edificios “A” y “D”, de 10:00 a 17:00 horas, también se brindará apoyo psicológico. Facultad de Trabajo Social , cubículo “Ayotzinapa 43″, edificio “B”.

, cubículo “Ayotzinapa 43″, edificio “B”. Facultad de Veterinaria , contactar a las redes de @frenteestudiantilveterinaria .

, contactar a las redes de . Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), cubículo Estudiantil “Pavel”, edificio “P”, segundo piso, de 9:00 a 13:00 horas; y media luna de 13:00 a 15:00 horas.

Estos espacios reciben alimentos, ropa, artículos de higiene y medicamentos, gasas estériles, guantes, vendas, jeringas y soluciones antisépticas, así como pañales, jabón suave, toallitas húmedas y alimentos empaquetados no perecederos para atender necesidades de higiene y confort.

Los centros de acopio permanecerán abiertos hasta que la situación de los afectados se estabilice, por lo que autoridades y voluntarios continuarán recibiendo donaciones, y canalizándolas a los hospitales y hogares afectados por la explosión de la pipa.