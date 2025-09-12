PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

Manuel Gonzalez

12/09/2025 - 5:03 pm

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.

Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, proviene de una familia blanca y cristiana (mormones) de Utah que está registrada como republicana. Sus padres lo introdujeron al uso de armas de fuego a una edad temprana.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Era una familia "americana" ideal. Los padres de la familia Robinson son republicanos registrados. Viven en Utah, uno de los estados de Estados Unidos (EU) con más presencia de población blanca y mormona. Son la abrumadora mayoría. Tienen tres hijos. El más grande, de 22 años, se llama Tyler Robinson: este jueves, el joven fue detenido por las autoridades señalado de ser el presunto asesino del influencer ultraderechista Charlie Kirk.

La familia Robinson es originaria de St. George, la capital del condado de Washington, en Utah, en el gran oeste estadounidense, rodeado de montañas, praderas, zonas de reserva y parques nacionales. La población es de poco más de 106 mil habitantes. Una clásica comunidad conservadora de EU, tantas veces mostrada en películas, series y documentales.

Amber Jones Robinson, la madre del presunto tirador, tiene 44 años. Trabaja para los servicios locales del Departamento de Salud de Utah, en un grupo que ayuda a personas con discapacidades a recibir atención. Matt Robinson, de 48 años, se dedica actualmente a un negocio de instalación de cocinas, gabinetes. La policía local desmintió que el hombre haya sido policía local.

Los padres de Tyler Robinson son republicanos registrados.
Los padres de Tyler Robinson son republicanos registrados. Foto: Especial

Son, como toda la familia, cristianos. Son miembros muy activos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de acuerdo con CBS News. Quienes profesan esta religión son mejor conocidos como mormones, los cuales proliferan en la entidad estadounidense.

De acuerdo con Newsweek, la familia Robinson vive en una casa de seis habitaciones en las afueras de St. George, valorada en unos 634 mil 400 dólares, casi 12 millones de pesos.

Tyler Robinson: buenas calificaciones, poco interés por votar

Tyler Robinson, a diferencia de sus padres, aparece como registrado como "independiente", es decir, sin afiliación política: ni demócrata ni republicano. Su interés por las elecciones parece ser menor: aparece además en el registro oficial como "inactivo", lo cual indica que no votó en las elecciones de 2024 en donde Donald Trump venció a Kamala Harris. Era su primera elección presidencial con mayoría de edad, pero su estatus indica que tampoco votó en las elecciones intermedias de 2021.

Los detalles que afloran de la página de Facebook de su madre, Amber, son los de una familia unidad, que viaja continuamente: desde Disneylandia hasta Alaska. La familia celebra Halloween. El último octubre, Tyler Robinson, el acusado por el asesinato de Charlie Kirk, usó un disfraz donde supuestamente Trump lo lleva en sus hombros.

Amber, la madre de Tyler Robinson, lo presumía como un joven de buenas calificaciones.
Amber, la madre de Tyler Robinson, lo presumía como un joven de buenas calificaciones. Foto: Especial

Además, presumen uno de los principales rasgos de las familias republicanas: su amor por las armas. Fotos de Tyler y sus dos hermanos inundan la galería: con rifles, con armas, con pistolas. Siempre de alto calibre. Desde que son niños y hasta los últimos meses, las armas son omnipresentes en la vida de los Robinson.

De acuerdo con el portal The Daily Beast, el padre tiene una licencia de caza vigente, mientras que la de su madre "parece haber caducado".

Amber, la madre, presume mucho a su hijo Tyler. En una publicación de 2021, celebra que el mayor de los hermanos Robinson haya accedido a la Universidad Estatal de Utah con una beca de cuatro años, logrando un resultado en su examen de admisión que sólo el uno por ciento alcanza.

Tyler Robinson se graduó en 2021 de la preparatoria Pine View en St. George. El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk "asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021", confirmó la propia institución. Se desconocen las causas por las cuales dejó de estudiar. En los últimos tres años, el joven estudió en el programa de aprendizaje eléctrico en el Colegio Técnico de Dixie.

En el último Halloween, Tyler Robinson usó un disfraz de Trump.
En el último Halloween, Tyler Robinson usó un disfraz de Trump. Foto: Especial

La radicalización

Sin embargo, en los últimos tiempos, algo cambió. Tyler Robinson conversó hace algunas semanas con un familiar, de acuerdo con las autoridades, sobre la gira de Charlie Kirk por universidades estadounidenses. Hizo énfasis en la presentación en la Universidad del Valle de Utah –diferente a la universidad donde el supuesto tirador estudió– y comentó que el influencer ultraderechista le caía mal.

Las autoridades citan también al familiar diciendo que Tyler Robinson “se había vuelto más politizado en los últimos años”, de acuerdo con el Gobernador de Utah, Spencer Cox. Según los registros judiciales, no había sido condenado por ningún delito en el pasado.

“Lo atrapamos”, anunció la mañana de este viernes Cox, en una conferencia de prensa. El Gobernador de Utah indicó que Tyler Robinson, de 22 años, había sido ingresado en la cárcel del condado de Utah y creen que actuó solo. Con la voz entrecortada, el Gobernador confesó que durante las 33 horas que las agencias federales y estatales buscaron al sospechoso de disparar a Kirk, él oraba porque el culpable no fuera estadounidense.

“Por 33 horas estaba orando que, si esto tenía que ocurrir acá (asesinato de Kirk), que no fuera uno de nosotros, que fuera alguien de otro estado, alguien que viniera de otro país, pero tristemente esa oración no fue respondida de la manera en que esperaba”, expresó Cox.

Cox detalló mensajes incriminatorios hallados por los investigadores en los cartuchos disparados. Uno decía: “¡Oye, fascista! ¡Atrapado!“. En otro: ”Bella Ciao”, dos palabras extraídas de una célebre canción antifascista italiana. Pero otras inscripciones indican su interés gamer, es decir, en los videojuegos.

Uno de los mensajes de las balas que nunca llegó a tirar hacen referencia a un videojuego llamado Helldivers 2. Otro mensaje indica su tendencia a imitar a los trolls de ultraderecha de los foros de este tipo: "El que lea esto es gay". Sus críticas a Charlie Kirk, indicó un familiar, tenían que ver con que estaba "lleno de odio y lo propagaba”, según medios estadounidenses.

Los mensajes en las balas que dejó el presunto tirador hablan del lenguaje de una persona que pasa mucho tiempo conectada a internet, que suele estar íntimamente ligada a la ironía de foros ultraconservadores, a memes relacionados con temas de nicho, e incluso con los videojuegos. La canción Bella Ciao, más allá de un himno antifascista, así como la frase antifascista de las balas, es usada como meme por este tipo de usuarios, que han enfocado ese tipo de críticas en figuras como Charlie Kirk.

Tyler Robinson junto a su padre, Matt.
Tyler Robinson junto a su padre, Matt. Foto: Especial

Tyler Robinson manejó en su Dodge Challenger al menos unas 250 millas desde St. George hasta la Universidad del Valle de Utah, donde Charlie Kirk habló el miércoles pasado. El supuesto rifle que usó para matarlo fue hallado luego en una zona boscosa cerca del campus. De acuerdo con las autoridades, el joven contó en Discord que se había desecho del arma.

Sin embargo, un portavoz de Discord, una app de chat y mensajería que incluye audio en vivo y que suele ser muy usada en la comunidad gamer, le dijo a NBC News que identificaron "una cuenta de Discord asociada al sospechoso, pero no hemos encontrado evidencia de que este planeara este incidente ni promoviera la violencia en Discord".

"Los mensajes mencionados en informes recientes sobre los detalles de la planificación no parecen ser mensajes de Discord. Se trataba de comunicaciones entre el compañero de piso del sospechoso y un amigo después del tiroteo, en las que el compañero de piso contaba el contenido de una nota que el sospechoso había dejado en otro lugar. Hemos eliminado la cuenta del sospechoso por infringir nuestra política de comportamiento fuera de la plataforma", detalló el portavoz.

Una cacería y una detención "pacífica"

Las autoridades policiales de Estados Unidos y Utah anunciaron la mañana de este viernes la detención de un sospechoso en relación con el asesinato a tiros del activista de ultraderecha Charlie Kirk, poniendo fin a una intensa búsqueda de dos días: Tyler Robinson.

Tyler Robinson es señalado de actuar en solitario en el asesinato de Charlie Kirk.
Tyler Robinson es señalado de actuar en solitario en el asesinato de Charlie Kirk. Foto: Especial

La captura se produjo después de que dos personas fueran detenidas el miércoles, el día del tiroteo, pero posteriormente liberadas tras determinar las autoridades que no habían estado involucradas. El jueves, las autoridades publicaron imágenes de video y fotos de una persona vista en un tejado cercano durante el tiroteo y pidieron ayuda al público para encontrar respuestas.

El jefe de la familia Robinson identificó a su hijo en las fotos del FBI. Lo confrontó. El joven dio a entender que él había sido el responsable del tiroteo y que prefería quitarse la vida antes que entregarse. El hombre llamó a un amigo de la familia, supuestamente a un pastor, quien fue el que llamó a las autoridades. Ambos hombres lo retuvieron hasta que Tyler Robinson fue detenido oficialmente alrededor de las 23:00 horas (tiempo local) el jueves.

Tyler Robinson se encuentra detenido en la cárcel del Condado de Utah bajo sospecha de homicidio agravado y otros delitos graves. Las autoridades creen que actuó solo. "Cuando nuestros investigadores llegaron allí, pudieron contactarlo pacíficamente y llevar a cabo el proceso de arresto", declaró Beau Mason, comisionado de seguridad pública de Utah, en una entrevista con The New York Times. "Fue muy obediente".

Manuel Gonzalez

Manuel Gonzalez

Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.

Lo dice el reportero

