Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

Sugeyry Romina Gándara

12/09/2025 - 11:35 am

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que la CIA opere en México.

Artículos relacionados

La Presidenta desmintió que agentes de la CIA realicen operaciones en México, como lo afirmó la agencia estadounidense Reuters.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió este viernes tajantemente que elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos participen en operaciones del Ejército mexicano, como lo publicó la agencia Reuters en un reportaje especial sobre la captura de Ovidio Guzmán.

“Es falso lo que publica Reuters”, respondió Sheinbaum durante la conferencia matutina, al ser cuestionada sobre la investigación que señala la supuesta colaboración encubierta de la CIA con unidades de élite de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Sheinbaum sostuvo que en México sólo existe coordinación de comunicación con las agencias estadounidenses, pero que las operaciones contra la delincuencia organizada son realizadas exclusivamente por instituciones nacionales: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es absolutamente falso. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, la única coordinación con Estados Unidos es en el intercambio de información. Una vez que se confirma, las operaciones en México las realizan elementos de la Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía. Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército. Totalmente falso”, sostuvo.

La mandataria reconoció que Reuters solicitó información al respecto, pero no se respondió por escrito.

El trabajo publicado por Reuters, firmado por Drazen Jorgic y Laura Gottesdiener, afirma que la CIA lleva años realizando operaciones encubiertas en México junto con unidades especiales del Ejército y la Marina para dar caza a narcotraficantes.

Como ejemplo, la agencia refiere el operativo de enero de 2023 en Sinaloa, cuando helicópteros artillados y cientos de soldados participaron en la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según el reportaje, la CIA habría vigilado las comunicaciones del círculo cercano de Guzmán, elaborado un “paquete de identificación” con información detallada y colaborado con una unidad de élite mexicana “entrenada, equipada y examinada” por la agencia estadounidense.

Reuters señala que estas fuerzas forman parte de las llamadas “unidades verificadas por la CIA”, que además reciben capacitación, equipo y financiamiento de Estados Unidos, y cuyos integrantes son sometidos a pruebas de polígrafo aplicadas por la propia agencia.

De acuerdo con la investigación, actualmente existirían al menos dos unidades de este tipo: una del Ejército y otra de la Marina.

Frente a esas afirmaciones, Sheinbaum recalcó que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano y que las agencias extranjeras no participan en los operativos. La cooperación, insistió, se limita al intercambio de información.

“No hay agentes de la CIA en operaciones con el Ejército. Eso es absolutamente falso”, insistió.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

2

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

3

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
4

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
5

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
6

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
7

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

8

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

9

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
10

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
11

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
12

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado.
13

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
14

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

15

La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que la CIA opere en México.
1

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
2

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

3

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

4

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
5

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

6

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

Una guía con opciones para disfrutar de la CdMx.
7

Cacao, cine y los lugares más representativos de México, este fin en la capital

Ebrard anuncia que Trump disminuirá aranceles para vehículos de México y Canadá.
8

ENTREVISTA ¬ No es fácil matar al TMEC, aunque EU quiera acuerdos bilaterales: Ebrard

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia
9

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia

Sheinbaum recibe al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
10

Sheinbaum se reúne con el presidente del BID; banco impulsará el Plan México

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía.
11

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía

12

La nueva SCJN solicita ajuste del presupuesto a la baja; celebra su primera sesión