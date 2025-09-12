Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 12:01 pm

Fuga de gas LP

Artículos relacionados

La Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos. Al sitio arribó personal de la Defensa Nacional.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Una fuga de gas LP se registró este viernes en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Nanacamilpa, Tlaxcala, por lo que autoridades municipales evacuaron a unos tres mil habitantes de las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo.

Tras el incidente, la Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos y que personal de la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala, de la Defensa Nacional y de autoridades municipales, así como seguridad física de Pemex, ya laboran en el lugar.

De acuerdo con reportes, la vivienda más cercana se encuentra a 600 metros del punto de fuga. La zona permanece acordonada.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
1

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

2

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

3

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
4

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
5

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
6

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
7

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

8

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

El Diputado Manuel Espino sufre un derrame cerebral y está en terapia intensiva
9

El Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral; se encuentra en terapia intensiva

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
10

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

11

La empresa de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa carga historial de acusaciones

Marco Rubio no fue a México a sonreír, sino a enseñar los dientes. Lo que no cuenta es con que Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política.
12

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado.
13

El FBI difunde FOTOS y VIDEO de posible asesino de Kirk. Balas traían mensaje grabado

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
14

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

15

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fuga de gas LP
1

Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que la CIA opere en México.
2

Sheinbaum desmiente a Reuters y niega que agentes de la CIA operen en México

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
3

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

4

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

5

Claudia propone repartir el 15% extra que Piña pidió para la nueva SCJN antes de irse

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa
6

La FES Cuautitlán confirma que murió Ana Daniela, víctima de la explosión de la pipa

7

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

Una guía con opciones para disfrutar de la CdMx.
8

Cacao, cine y los lugares más representativos de México, este fin en la capital

Ebrard anuncia que Trump disminuirá aranceles para vehículos de México y Canadá.
9

ENTREVISTA ¬ No es fácil matar al TMEC, aunque EU quiera acuerdos bilaterales: Ebrard

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia
10

Familia de fotoperiodista exige no dejar impune a Ocesa por muerte en Axe Ceremonia

Sheinbaum recibe al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
11

Sheinbaum se reúne con el presidente del BID; banco impulsará el Plan México

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía.
12

VIDEO ¬ Patrulla atropella a una madre y su hija en Chimalhuacán; detienen a policía