Fuga de gas en ducto de Pemex enciende alertas en Tlaxcala; evacuan a 3 mil personas
12/09/2025 - 12:01 pm
La Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos. Al sitio arribó personal de la Defensa Nacional.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Una fuga de gas LP se registró este viernes en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Nanacamilpa, Tlaxcala, por lo que autoridades municipales evacuaron a unos tres mil habitantes de las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo.
Tras el incidente, la Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos y que personal de la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala, de la Defensa Nacional y de autoridades municipales, así como seguridad física de Pemex, ya laboran en el lugar.
De acuerdo con reportes, la vivienda más cercana se encuentra a 600 metros del punto de fuga. La zona permanece acordonada.
