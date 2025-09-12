"Mario" se forma en el Pacífico; Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero en alerta

Las lluvias generadas podrían `provocar descargas eléctricas, propiciar encharcamientos y deslaves en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La depresión tropical Trece-E se intensificó este viernes para convertirse en la tormenta tropical "Mario", en el Océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 9:00 horas, "Mario" se localizó a 65 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La tormenta mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

"Continúa el pronóstico de lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como de rachas de viento e 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, extendiéndose hacia la costa de Jalisco en el transcurso de la tarde de hoy", explicó el SMN.

El centro de la #TormentaTropical #Mario se localiza a 130 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero. Más información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/SyD5OwGAlx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 12, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, ambas localidades en Michoacán.

Las lluvias generadas podrían propiciar descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades exhortaron a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.