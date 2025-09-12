Rubio: EU responderá a sentencia contra Bolsonaro; Brasil revira: No nos intimidarán

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 4:17 pm

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, 3 de junio de 2025. Foto: Lucio Távora, Xinhua

El Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, convirtiéndose en el primer exmandatario del país sancionado por este delito.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– El Ministerio de Exteriores de Brasil ha aseverado que la democracia brasileña no se verá intimidada por "amenazas" como la lanzada por el Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, quien ha afirmado que Washington "responderá como corresponde" a la sentencia contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia", ha afirmado el servicio diplomático brasileño en la red social X, antes conocida como Twitter.

De esta forma, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha advertido de que continuará "defendiendo la soberanía del país frente a agresiones e intentos de injerencia, vengan de donde vengan".

La diplomacia brasileña ha respondido así a Rubio, que ha adelantado que "Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas". "La persecución del sancionado violador del Derechos Humanos Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros del Supremo han decidido injustamente encarcelar a Bolsonaro", ha asegurado, en referencia al Juez relator del caso.

Poco antes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "sorprendente" la sentencia. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", ha afirmado aludiendo al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Colombia, Bolivia y Chile se solidarizan con Brasil

La intervención de Rubio ha tenido respuesta también por parte de otros presidentes latinoamericanos, como el Presidente de Bolivia, Luis Arce, que ha rechazado "las declaraciones injerencistas de Estados Unidos contra Brasil", al que ha definido como "un país libre y soberano" en una América Latina que "es una zona de paz".

"Amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana y viola el Derecho Internacional", ha denunciado en un mensaje en X en el que también ha mostrado apoyo a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Citando de igual manera la amenaza de Marco Rubio a las instituciones brasileñas, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido que "todo golpista debe ser condenado". "Son las reglas de la democracia", ha mantenido en la misma red social.

Asimismo, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, ha mostrado sus "respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables". "Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida", ha celebrado, rematando su publicación en X con un "democracia siempre".

Trump reacciona a condena de Bolsonaro: "Sorprendente"

Rubio no fue el único en responder. El Presidente Trump se ha mostrado "sorprendido" de que el Tribunal Supremo de Brasil haya decidido este jueves por mayoría condenar al expresidente de brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

"He visto el juicio. Conozco (a Bolsonaro) bastante bien. Era un líder extranjero, un buen Presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera", ha declarado ante los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca para dirigirse a Nueva York.

Trump ha comparado el caso de Bolsonaro con su propia experiencia con la justicia estadounidense: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que le conocí como presidente de Brasil y era un buen hombre", ha agregado.

La defensa de Bolsonaro apelará internacionalmente

La defensa legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha afirmado que la condena a 27 años y tres meses de cárcel contra su cliente por intento de golpe de Estado, la mayor del principal grupo de acusados del caso, es "absurdamente excesiva" y ha anunciado que recurrirán la sentencia "incluso en el ámbito internacional".

"La defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos de la decisión, interpondrá los recursos pertinentes, incluyendo recursos internacionales", han anunciado los abogados del expresidente ultraderechista, Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, en un comunicado recogido por el portal Terra.

Paralelamente, el equipo legal de Bolsonaro ha mantenido que "el expresidente no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan, y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero", y ha lamentado una "falta de tiempo" para analizar las pruebas del caso.

La condena al exmandatario ha sido la mayor del principal grupo de acusados e incluye 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial de reclusión y 124 días multa --en los que cada día equivaldrá a dos salarios mínimos--.

Junto a él han sido condenados también al exministro de Defensa Walter Braga Netto, al exministro de Justicia Anderson Torres, al excomandante de la Armada Almir Garnier, al exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, al también exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, y al exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem. Entre los siete suman un total de 157 años de cárcel.

–Con información de Europa Press.

