El ICE se ensaña en redada en Chicago: abate a tiros a mexicano que no siguió órdenes

El migrante que intentó huir de un control de tráfico del ICE tenía antecedentes por conducción “temeraria”.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Silverio Villegas González fue abatido a tiros este viernes en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés). Villegas González se encontraba en la ciudad en calidad de migrante sin documentos.

Los hechos ocurrieron mientras agentes del ICE realizaban un operativo en Chicago. Al indicarle que se detuviera, Silverio Villegas González intentó huir en el vehículo que conducía. Durante la maniobra, arrastró a uno de los oficiales con el automóvil.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Villegas González “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes” durante un control de tráfico.

El comunicado oficial que emitieron las autoridades señaló que "uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", lo que ocasionó la muerte a Villegas González.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se trataba de un "un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria" que había entrado en Estados Unidos "en una fecha y hora desconocidas".

Según fuentes periodísticas, Silverio Villegas González era el objetivo principal del operativo.

Chicago se prepara para un despliegue federal de fuerzas de seguridad, anunciado por el Gobierno del Presidente Donald Trump como parte de una estrategia para combatir la criminalidad y reforzar el control migratorio.

La ciudad, considerada santuario por sus políticas de protección a migrantes, ha reiterado su negativa a colaborar con operativos de detención y deportación, lo que ha intensificado la tensión con autoridades federales