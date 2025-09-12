El ICE se ensaña en redada en Chicago: abate a tiros a migrante que no siguió ordenes

El migrante que intentó huir de un control de tráfico del ICE tenía antecedentes por conducción “temeraria”.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Silverio Villegas González fue abatido a tiros este viernes en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés). Villegas González se encontraba en la ciudad de Chicago en calidad de migrante sin documentos.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del ICE se encontraban implementando una operativo y, al marcar el alto al vehículo que Villegas González se encontraba manejando, este intentó huir.

Al resistirse a su detención, el hombre arrastró a un oficial del ICE con el automóvil. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Villegas González "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes" durante un control de tráfico del ICE.

El comunicado oficial que emitieron las autoridades señaló que "uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", lo que ocasionó la muerte a Villegas González.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se trataba de un "un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria" que había entrado en Estados Unidos "en una fecha y hora desconocidas".

Según fuentes periodísticas, Silverio Villegas González, era el objetivo de la redada, y fue alcanzado por una bala mientras intentaba resistirse al arresto.

Chicago se prepara para despliegue de tropas por parte del Gobierno de Donald Trump, quien ha insistido en combatir la inseguridad y la migración en la ciudad. A causa de su condición de ciudad santuario, las autoridades locales se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del mandatario republicano.