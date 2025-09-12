Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 5:08 pm

Normalistas de Ayotzinapa tomaron la Central de Autobuses del Norte de la CdMx, lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.

Artículos relacionados

La Central de Autobuses del Norte de la CdMx activó el protocolo de seguridad para suspender operaciones por la presencia de estudiantes encapuchados.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de presuntos normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron este viernes la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México (CdMx), lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.

Alrededor de treinta estudiantes encapuchados arribaron a la terminal, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, alrededor del mediodía y bloquearon los accesos, lo que ocasionó que se activara el protocolo para resguardar la seguridad de usuarios y operadores.

Los manifestantes realizaron varias pintas dentro de las instalaciones y supuestamente tomaron el control de tres camiones, dio a conocer el director de Centrales de Autobuses del grupo Estrella Blanca, Daniel Alfaro, en entrevista para N+.

De acuerdo con el directivo, la suspensión de operaciones en la Central de Autobuses del Norte de la CdMx provocada por la presencia de normalistas afectó entre 15 mil y 20 mil mil pasajeros que no pudieron salir o entrar de la terminal.

El grupo Estrella Blanca informó en un comunicado, compartido en la red social Facebook, que la terminal fue cerrada para preservar la integridad y seguridad de todas las personas.

Ante está situación, la empresa pidió comprensión a las personas afectadas por la cancelación de salidas y llegadas de autobuses, y se comprometió a seguir compartiendo información actualizada.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
1

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

3

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
4

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

5

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
6

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
7

El ICE se ensaña en redada en Chicago: abate a tiros a migrante que no siguió ordenes

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
8

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
9

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

10

Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados

11

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, 3 de junio de 2025. Foto: Lucio Távora, Xinhua
12

Rubio: EU responderá a sentencia contra Bolsonaro; Brasil revira: No nos intimidarán

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
13

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Alito le sigue los pasos a Lilly Téllez y denuncia en Fox News una "narco-dictadura".
14

Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
15

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Normalistas de Ayotzinapa tomaron la Central de Autobuses del Norte de la CdMx, lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.
1

Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
2

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

EU descarta pena de muerte para exlíderes de Los Zetas, "Z-40" y "Z-42"
3

EU descarta solicitar pena de muerte para el "Z-40" y "Z-42", exlíderes de Los Zetas

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, 3 de junio de 2025. Foto: Lucio Távora, Xinhua
4

Rubio: EU responderá a sentencia contra Bolsonaro; Brasil revira: No nos intimidarán

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
5

El ICE se ensaña en redada en Chicago: abate a tiros a migrante que no siguió ordenes

6

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
7

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Tormenta tropical "Mario" se forma en el Pacífico; habrá lluvia Michoacán y Guerrero.
8

"Mario" se forma en el Pacífico; Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero en alerta

Alito le sigue los pasos a Lilly Téllez y denuncia en Fox News una "narco-dictadura".
9

Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

¡Toma precauciones! AICM suspenderá vuelos durante desfile militar aéreo del martes.
10

¡Toma precauciones! El AICM detendrá vuelos por desfile militar del 16 de septiembre

11

Los muertos por la explosión en Iztapalapa suben a 10; hay 54 hospitalizados

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al Primer Ministro canadiense, Mark Carney, para fortalecer inversión, comercio y cooperación bilateral entre México y Canadá.
12

Mark Carney llegará a México la próxima semana, informa Sheinbaum; abordarán comercio