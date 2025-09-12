Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

La Central de Autobuses del Norte de la CdMx activó el protocolo de seguridad para suspender operaciones por la presencia de estudiantes encapuchados.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de presuntos normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron este viernes la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México (CdMx), lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.

Alrededor de treinta estudiantes encapuchados arribaron a la terminal, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, alrededor del mediodía y bloquearon los accesos, lo que ocasionó que se activara el protocolo para resguardar la seguridad de usuarios y operadores.

Los manifestantes realizaron varias pintas dentro de las instalaciones y supuestamente tomaron el control de tres camiones, dio a conocer el director de Centrales de Autobuses del grupo Estrella Blanca, Daniel Alfaro, en entrevista para N+.

De acuerdo con el directivo, la suspensión de operaciones en la Central de Autobuses del Norte de la CdMx provocada por la presencia de normalistas afectó entre 15 mil y 20 mil mil pasajeros que no pudieron salir o entrar de la terminal.

El grupo Estrella Blanca informó en un comunicado, compartido en la red social Facebook, que la terminal fue cerrada para preservar la integridad y seguridad de todas las personas.

Ante está situación, la empresa pidió comprensión a las personas afectadas por la cancelación de salidas y llegadas de autobuses, y se comprometió a seguir compartiendo información actualizada.