CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, hasta el momento se han identificado 10 lamentables decesos; se trata de siete hombres y una mujer.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de la Concordia, Alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo de casi un centenar de personas heridas y, hasta el momento, diez fallecidos que ya han sido identificados.

La unidad circulaba a exceso de velocidad sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia, cuando el operador perdió el control y se volcó. El accidente provocó la liberación de una nube blanca de gas que se dispersó rápidamente en la zona y se encendió en llamas de gran intensidad, visibles desde vialidades elevadas y que alcanzaron varias decenas de metros a la redonda.

La magnitud del estallido afectó a decenas de personas que se encontraban transitando por la zona, lo que ocasionó quemaduras de cuerpo completo y parciales de las víctimas, así como decenas de vehículos particulares y de transporte público calcinados. En el operativo de rescate y contención de daños participaron más de mil 300 elementos de emergencia.

¿Quiénes son las víctimas de la explosión en Iztapalapa?

Hasta el momento se han contabilizado un total de diez personas fallecidas a causa de este incidente. Se trata de siete hombres y tres mujeres que perdieron la vida, todas ellas ya identificadas.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Contaba con 19 años y era originaria de Ciudad Altamirano, Guerrero. Era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en el sur del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde cursaba la licenciatura en Ingeniería en Alimentos.

Misael Cano Rodríguez

Originario de la colonia Xalpa, Iztapalapa, tenía 36 años y viajaba con sus dos hijos, de 17 y dos años, al momento del percance. La alcaldía Iztapalapa informó que Misael trabajaba en el área de Imagen Urbana de la demarcación. Sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y falleció durante la madrugada del jueves 11 de septiembre en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Tlalpan. Sus hijos se encuentran en estado crítico.

Autoridades y trabajadores de la alcaldía Iztapalapa lamentamos el

fallecimiento de nuestro compañero Misael Cano Rodríguez, ocurrido en los lamentables acontecimientos del día de ayer en el Puente de La Concordia. Descanse en paz nuestro querido compañero. pic.twitter.com/9OS1O4vVN7 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 11, 2025

Irving Uriel Carrillo Reyes

No se cuenta con mucha información relativa a este joven. Tenía 20 años y era originario de San Miguel Teotongo, Iztapalapa. En redes sociales se le describía como una persona alegre y buen amigo, conocido cariñosamente como “El Tachi”. Murió tras sufrir quemaduras en más del 95 por ciento de su cuerpo.

Carlos Iván Contreras Salinas

De 29 años, al parecer era una persona en situación vulnerable por lo que se desconoce su procedencia. Sufrió graves quemaduras y falleció en el Hospital Regional Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Juan Carlos Sánchez Blas

Tenía 15 años y era estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7 Cuauhtémoc, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Instituto notificó su sensible fallecimiento y lamentó la pérdida de su alumno.

🕊️Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz. pic.twitter.com/fR38rsXkbC — IPN (@IPN_MX) September 11, 2025

Eduardo Noé García Morales

Originario de San Miguel de Allende, Guanajuato, contaba con 55 años de edad y falleció horas después en el Hospital Emiliano Zapata. Era profesor de matemáticas de la Escuela Preparatoria Oficial 327. De acuerdo con sus estudiantes, García Morales era uno de los mejores docentes del plantel debido a la vocación y el cariño con el que trataba a sus alumnos.

Juan Antonio Hernández Betancourt

Contaba con 50 años de edad. Reportes del Gobierno de la Ciudad de México indican que fue atendido en el Hospital General Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); no se cuenta con más información sobre su vida personal.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Tenía 57 años de edad y era originario de Iztapalapa. Tras el siniestro, fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde perdió la vida. No se cuenta con mayor información sobre esta persona.

Jorge Islas Flores

Fue pintor, bibliotecario y trabajador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde formaba parte del personal de apoyo en la biblioteca del CECyT 7 “Cuauhtémoc”.

Artista plástico comprometido con la formación y la comunidad, participó en más de 120 exposiciones colectivas y unas 50 individuales en México y el extranjero, y desarrollaba proyectos como murales en la propia institución.

Jorge perdió la vida tras permanecer hospitalizado en el Hospital General de Zona 53 debido a las graves quemaduras sufridas durante la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, convirtiéndose en la novena víctima del incidente.

José Armando Antillón Crescencio

Es otra de las víctimas de la explosión en Iztapalapa; aunque se tiene poca información sobre su vida personal, las autoridades de Salud confirmaron su fallecimiento en el Hospital Magdalena de las Salinas.