La red de abusos de Naasón investigada en EU abarca a su padre Samuel y sus cómplices

Durante décadas, La Luz del Mundo operó para la gratificación sexual de Naasón y su padre, el antiguo líder de la Empresa Joaquín LLDM, Samuel Joaquín Flores, fallecido en 2014, enfatizó la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Naasón Joaquín García, exlíder de La Luz del Mundo y quien se encuentra en prisión en Estados Unidos cumpliendo una condena de 16 años por el delito de abuso sexual de menores, enfrenta nuevas acusaciones en Nueva York, vinculadas al tráfico sexual, en las que también están involucrados otros cinco integrantes, entre ellos su madre Eva García y Rosa Sosa, quienes son acusadas de ser cómplices del fallecido padre del líder de esta iglesia: Samuel Joaquín Flores.

Jay Clayton, Fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, explicó la semana pasada que Naasón, junto a su madre Eva García de Joaquín; su sobrino Joram Nuñez Joaquín; y tres miembros más: Rosa Sosa, Azalea Rangel García y Silem García Peña, este último ministro de culto, político y el vocero oficial de la iglesia, ejercieron una conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de esta iglesia.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos”, dijo.

Las investigaciones federales en EU describen cómo La Luz del Mundo operó para la gratificación sexual de Naasón y su padre, el antiguo líder de la Empresa Joaquín LLDM, Samuel Joaquín Flores, fallecido en 2014. “Durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín LLDM utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó Clayton.

La Fiscalía acusa a Naasón de dirigir un “círculo cercano de cómplices” que le facilitaba abusar sexualmente de adolescentes y mujeres, mismos que eran videograbados para posteriormente utilizarlos para “su propia gratificación sexual”. “Las fuerzas del orden han incautado muchas de estas imágenes y vídeos que muestran el abuso sexual de menores y que fueron creados bajo las órdenes de Naasón”, señala el comunicado.

El exlíder religioso también manipulaba, a través de un adoctrinamiento basado en la fe, a sus víctimas para que accedieran a sus insinuaciones sexuales, ya que que las amenazaba con excluírlas de sus familias y amigos, además de amenazarlos con una condena eterna. “Naasón aprovechó de ese miedo para evitar que las numerosas adolescentes y mujeres jóvenes de las que abusaba rechazaran sus insinuaciones sexuales y denunciaran los abusos sexuales a las fuerzas del orden”, se agregó.

La Fiscalía también destacó que la explotación sexual de la que muchos feligreses fueron víctimas al interior de la Luz del Mundo, “sigue una tradición profundamente inquietante”, misma que fue establecida, primero, por Eusebio Joaquín González, conocido como “Aarón”, y Samuel Joaquín Flores, abuelo y padre, respectivamente, de Naasón, quienes fueron los fundadores de la iglesia, en Guadalajara, Jalisco, en 1926.

“Comenzando con Aarón y continuando con Samuel y luego Naasón, cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o ‘apóstol’ se ha aprovechado de su posición de poder y control sobre la Iglesia LLDM para abusar sexualmente, explotar y violar a sus feligreses. Cada líder manipulaba a las niñas y mujeres jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una ‘bendición’ especial si le servían, lo que a menudo incluía actividades sexuales”, ahondó.

La Fiscalía también detalló que Samuel, padre de Naasón, designó a Rosa Sosa como encargada de preparar a las víctimas, menores y mujeres jóvenes, para que posteriormente abusara sexualmente de ellas. A Sosa también la acusó de, también, abusar sexualmente directamente de ellas, mientras Samuel lideraba la Luz del Mundo, delitos que continuaron luego de que Naasón tomara la dirigencia de la empresa Joaquín LLDM.

Eva García de Joaquín era quien “acicalaba” a las víctimas, “menores de edad y mujeres”, para que su esposo Samuel abusara de ellas, señala la Fiscalía. No obstante, las autoridades estadounidenses también acusan a Eva, madre de Naasón, de abusar, también, “sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”.

Mientras que Azalea Rangel García está acusada de ser una de las “principales cómplices de Naasón”, ya que se encargaba de “preparar el terreno” para que éste cometiera sus abusos sexuales, así como de, personalmente, someter a abusos sexuales a “múltiples menores y mujeres jóvenes durante años”.

Joram Nuñez Joaquín, sobrino de Naasón, está acusado de hacerse “pasar falsamente por un abogado que trabajaba en nombre de la Iglesia LLDM” y utilizar este engaño para persuadir a las víctimas de no denunciar los abusos ante las autoridades correspondientes. Por su parte, García Peña se desempeñó como jefe de relaciones públicas de Naasón y de LLDM, cargo que usó para también impedir que las víctimas denunciaran estos abusos sexuales.

Tanto Naasón como los otros miembros de la Luz del Mundo también están acusados de utilizar “de forma corrupta el dinero de los feligreses de la Iglesia LLDM para financiar los abusos sexuales de Naasón”, recursos que eran dados en forma de diezmos, pero que fueron usados para financiar el lujoso estilo de vida de la familia Joaquín y de sus cómplices, así como “para comprar juguetes sexuales utilizados en los abusos y productos de limpieza para destruir las pruebas de los abusos sexuales”, indica la Fiscalía.

Naasón Joaquín García cumple actualmente una condena de más de 16 años y ocho meses, tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales en California, en donde la Fiscalía lo acusó de utilizar su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes, a quienes persuadía diciéndoles que eso las llevaría a la salvación, o a la condenación si se negaban.

Con esta nueva acusación, la Fiscalía federal de Nuevo York señala a Naasón, a sus familiares y cómplices de participar en una organización criminal con la que abusó sesualmente de menores y mujeres miembros de la iglesia de La Luz del Mundo, hecho que persistió durante décadas y de manera sistemática, lo que también incluyó la producción de fotos y videos que contenían los abusos sexuales sádicos a menores.

Por esta nueva acusación, Naasón fue detenido por las autoridades federales en Chino, California, donde cumple su condena. En tanto, su madre Eva García de Joaquín fue detenida esta mañana en Los Ángeles y se espera que comparezca hoy mismo ante el Distrito Central de California. Su sobrino Joram Nuñez Joaquín fue detenido este día en las afueras de Chicago y se espera que comparezca esta jornada ante el Distrito Norte de Illinois.

Los otros tres acusados: Rosa Sosa, Azalea Rangel García y Silem García Peña siguen en libertad y las autoridades federales de Estados Unidos creen que se encuentran en México, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos solicitará su detención y extradición para que se enfrenten a estos cargos en ese país.

En el comunicado, el Fiscal Clayton dijo que Naasón y sus cómplices se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. “Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido”, dijo.

“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y videos de los abusos, y otras conductas delictivas indescriptibles (...). Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, añadió.

La Fiscalía federal de Nueva York destacó que se llevó a cabo una investigación de varios años que abarcó todo el país y contó con el apoyo de docenas de víctimas que culminó con los cargos presentados, derivados de décadas de presunta explotación y abuso descarado de mujeres jóvenes y niños.

En tanto, el agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones de Seguridad Nacional, Ricky J. Patel, dijo que los acusados están señalados de atacar a personas que dieron a la iglesia LLDM su confianza y devoción incondicional, y que, a cambio, sufrieron crímenes inimaginables. “Que no quepa duda: el presunto ciclo de victimización de los acusados termina hoy”, expresó.

“Tras la legitimidad de una iglesia y sus numerosos feligreses creyentes, Naasón y sus cómplices construyeron un presunto imperio criminal basado en el abuso sexual de mujeres y niños”, afirmó Harry T. Chavis, Jr., agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, y sostuvo que esta empresa ilícita se ocultaba en las sombras de la iglesia La Luz del Mundo mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y las transacciones financieras ilegales.

“Todas las personas involucradas son cómplices de promover y luego ocultar estos actos insidiosos, pero es esta investigación la que sacará a la luz todos los años de maltrato y abusos sexuales”, agregó sobre la empresa en la que Naasón y sus cómplices abusaron del poder, la doctrina y la estructura de la iglesia, durante décadas y en diversas partes del mundo, para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres; para cometer delitos financieros; y para obstruir las investigaciones penales.

La Fiscalía enfatizó que esta investigación sigue en curso, por lo que exhortó a otras víctimas de la familia Joaquín y sus cómplices a denunciar, para lo que proporcionaron un número telefónico y un correo electrónico. “Si ha sido usted víctima de los acusados de alguna manera o tiene información sobre su presunto comportamiento ilegal, llame al 212-637-1033 o envíe un correo electrónico a [email protected].”, subrayó.