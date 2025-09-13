Conduce sin Alcohol aplicará 24 horas del 12 y hasta el 16 de septiembre en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 7:10 pm

La SSC-CdMx informó que con motivo de las Fiestas Patrias implementará un operativo especial que incluye revisiones del Alcoholímetro durante todo el día.

Con motivo de las Fiestas Patrias, la SSC-CdMx implementará un operativo especial con Alcoholímetro las 24 horas, además de que en "El Torito" habrá menú especial.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que, con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, implementará un operativo especial que incluye revisiones del Alcoholímetro durante todo el día.

Además, las personas que sean remitidas al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”, por cometer faltas cívicas, podrán disfrutar de un menú especial con motivo del Grito de Independencia.

Como parte de este operativo, se desplegarán 13 mil policías para resguardar las 16 alcaldías de la capital. También habrá elementos asignados para brindar seguridad a quienes asistan al Zócalo la noche del 15 de septiembre y al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre.

La SSC-CdMx informó que, desde la noche del jueves 11 y hasta el martes 16 de septiembre, el Programa Conduce Sin Alcohol intensificará su operación mediante la instalación de un mayor número de puntos de revisión del Alcoholímetro, los cuales funcionarán las 24 horas en las 16 alcaldías.

Además, policías capitalinos realizarán patrullajes de seguridad y recorridos de vigilancia en toda la ciudad para prevenir hechos ilícitos y mantener el orden público durante las celebraciones.

Los uniformados contarán con el apoyo de dos mil 300 vehículos oficiales, entre patrullas, motocicletas, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como con el despliegue de cinco helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Menú especial en "El Torito" por Fiestas Patrias

La SSC-CdMx anunció que, con motivo de la celebración del 225 aniversario del Grito de Independencia, se ofrecerá un menú especial a las personas que sean remitidas al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”, por infringir el Artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica.

Para conmemorar la Independencia de México, las personas detenidas disfrutarán de una comida tradicional mexicana, que incluye sopa de codito, pambazos, dulces típicos como postre y agua de sabor.

La Policía capitalina hizo un llamado a las y los habitantes de la Ciudad de México para evitar conducir bajo el influjo del alcohol durante las Fiestas Patrias y mantener el orden en las celebraciones públicas que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre.

