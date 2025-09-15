Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

Basta con revisar los perfiles de los perpetradores de cinco casos de violencia política, incluidos los dos atentados contra Trump, para notar que los agresores son hombres blancos, con acceso a armas, muchos de ellos partidarios de la derecha y otros con antecedentes penales o de enfermedades mentales.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Tyler Robinson fue identificado como el presunto asesino de Charlie Kirk, un comentarista ultraderechista y aliado del Presidente Donald Trump. Se trata de un joven blanco de 22 años, estaba registrado para votar sin afiliación partidista y no había emitido su voto en las dos elecciones más recientes. Un familiar declaró a los investigadores que “se había vuelto más politizado en los últimos años. De hecho, sus propios familiares, simpatizantes trumpistas, lo entregaron.

Robinson proviene de una familia mormona. Según registros públicos, los padres de Robinson son republicanos registrados. “Mi hijo, su padre, es republicano por Trump”, declaró Debbie, la abuela de Taylor, a la prensa. “La mayoría de mi familia son republicanas. No conozco a ninguno que sea demócrata”.

Su madre, Amber Robinson, de 44 años, es trabajadora social colegiada. Su padre, Matt Robinson, dirige un negocio de instalación de gabinetes de cocina en su ciudad natal, Washington, Utah. Ambos tienen licencia de caza. Una publicación de Facebook de Amber Robinson describe a uno de los hermanos de Tyler como un "chico brillante, amante de los vaqueros y armado con armas". Algunos reportes señalan que sus padres lo introdujeron al uso de armas de fuego a una edad temprana.

El Presidente Donald Trump ha responsabilizado a la izquierda radical del crimen. Lo cierto es que Tyler Robinson se trata de un joven blanco, que no estaba registrado para votar sin afiliación partidista y no había emitido su voto en las dos elecciones más recientes. Su perfil es similar al de otros agresores políticos en Estados Unidos que han polarizado aún más el clima en Estados Unidos.

Trump enumeró enumeró en un video una lista de actos de violencia política dirigidos solo contra republicanos o perpetrados por quienes él considera de izquierda: habló de los intentos de asesinato en su contra; de los ataques contra funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; y el asesinato de un ejecutivo de seguros en Nueva York. No obstante, el Presidente de EU no mencionó los asesinatos en Minnesota de una legisladora estatal demócrata y su marido o el asalto a martillazos al esposo de la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

De hecho basta con revisar los perfiles de los perpetradores de cinco casos de violencia política, incluidos los dos atentados contra Trump, para notar que los agresores son hombres blancos, con acceso a armas, muchos de ellos partidarios de la derecha y otros con antecedentes penales o de enfermedades mentales.

Thomas Matthew Crooks

Thomas Matthew Crooks, un joven blanco de 20 años, fue abatido el 13 de junio luego de disparar a Donde Trump en un mitin de campaña en Pensilvania. Trump resultó herido en una oreja y cinco meses después ganó la elección presidencial.

Crooks, su atacante, estaba registrado para votar como republicano y anteriormente había hecho una pequeña contribución a un grupo afín con los demócratas, según registros públicos. Sufrió bullying por parte de otros estudiantes y parecía ser una persona solitaria.

El joven usó un fusil tipo AR que pertenecía a su padre. Crooks había comprado 50 cartuchos de munición en una armería local este sábado, pocas horas antes de llevar a cabo su ataque. Cuando la policía llegó a la casa de la familia de Crooks encontró material explosivo en su residencia, así como en su auto, reportó en ese entonces CNN.

Ryan Wesley Routh

Ryan Wesley Routh es un hombre blanco de 58 años que apoyó a Trump pero luego lo llamó “idiota”, un “bufón” y un “tonto”. Routh fue arrestado el 15 de septiembre de 2024 después de que un agente del Servicio Secreto lo sorprendió con un rifle en el campo de golf de Trump en Florida. El agente abrió fuego y Routh, quien huyó en un vehículo, fue arrestado poco después. Esta semana inició el juicio en su contra.

El sujeto dejó una nota en la que decía que tenía la intención de matar al expresidente, además tenía en su auto una lista escrita a mano de fechas y lugares en los que el republicano estaría.

Agentes del FBI revisaron un libro escrito por Routh en febrero de 2023, titulado La guerra imposible de ganar de Ucrania: el defecto fatal de la democracia, el abandono del mundo y el ciudadano global: Taiwán, Afganistán, Corea del Norte, la Tercera Guerra Mundial y el fin de la humanidad. Ahí, en el texto, el sospechoso dijo que asumía “parte de la culpa” por haber elegido a Trump como mandatario de EU.

Routh había sido detenido en 2002 después de que la Policía le parara y supuestamente pusiera la mano en un arma de fuego, para después huir y atrincherarse en un local comercial. Se sabe también que protestó en Kiev tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, y plasmó sus ideas en su libro.

La prensa reportó en su momento cómo había estado implicado en varios casos judiciales desde la década de 1990, en los que las autoridades le han acusado repetidamente de no pagar sus impuestos a tiempo. Por otra parte, los jueces le han condenado a pagar decenas de miles de dólares a los demandantes en varios pleitos civiles.

Vance Boelter

Vance Luther Boelter asesinó en junio pasado a Melissa Hortman y su esposo Mark. El sujeto se disfrazó de policía y usó un vehículo similar a una patrulla para atacar las residencias de la representante estatal Melissa Hortman y el Senador John Hoffman. Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su hogar en Brooklyn Park, mientras que Hoffman y su esposa, Yvette, resultaron heridos de gravedad.

En un vehículo abandonado por Boelter se encontró una lista de más de 50 objetivos, entre ellos otros legisladores, defensores del derecho al aborto y centros médicos, además de folletos con el lema “No Kings”, asociado a protestas contra el Gobierno de Donald Trump.

Boelter es exmiembro del Consejo de Desarrollo Laboral del Gobernador y director de patrullas de seguridad en Praetorian Guard Security Services, empresa de su esposa. Tiene un historial profesional que incluye experiencia en seguridad y trabajos en la industria alimentaria, aunque un amigo cercano describió parte de su narrativa como “fantasía”.

Aunque informes de la prensa local lo describen como "sin preferencia partidista", Boelter se inscribió para votar como republicano en la década de los 2000 y, de acuerdo a su amigo David Carlson, sería partidario del gobierno de Donald Trump y férreo opositor al derecho al aborto o a las demandas de la comunidad LGBT, reportó CNN.

Su amigo Carlson declaró que el hombre había enfrentado serios problemas económicos y de salud mental en los últimos tiempos. "Simplemente se dio por vencido en la vida por alguna razón", dijo al New York Times.

Boelter y su esposa dirigieron una organización cristiana llamada Ministerios de Revoformación, reportó BBC. De acuerdo a una versión archivada del sitio web del grupo, Boelter se habría ordenado ministro en 1993. En esa misma página, se afirma que el hombre había viajado a zonas violentas y había "buscado a islamistas militantes para compartir el evangelio y decirles que la violencia no era la respuesta".

David DePape

David DePape fue condenado a 30 años de prisión en mayo de 2024 por intentar secuestrar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y de atacar con un martillo a su marido, Paul Pelosi.

DePape admitió durante el testimonio en el juicio que irrumpió en la casa de Pelosi en San Francisco el 28 de octubre de 2022. El sujeto confesó querer usar a Nancy Pelosi como rehén, grabar su interrogatorio, y “romperle las rotulas” si no admitía las mentiras que, según él, había dicho sobre el caso de “Rusiagate”.

DePape era un asiduo consumidor de medios de derecha. Creía que los medios mentían continuamente sobre Donald Trump, una opinión que vertía con ira en varias publicaciones en blogs y foros en línea, entradas que fueron borradas tras el ataque, según reportó El País. Era también partidario del culto de QAnon, que considera que la cúpula política de Washington adora al diablo y trafica con niños desde una pizzería de Washington.