ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no tendrá que obedecer a los intereses políticos y económicos que antes imponían su visión entre los ministros, por lo tanto quien deba impuesto ahora los pagará, indicó en entrevista la Ministra María Estela Ríos González.

“Lo que prevalecía era la defensa de esos intereses. Yo pienso inclusive que por motivaciones propias, por el origen, por las relaciones estrechas que tenían con esos grupos de élite pues actuaron de esa manera. Por fortuna hoy eso está cambiando. Ya no tenemos que obedecer a esos intereses”, comentó la Ministra Ríos a “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire.

La Ministra Ríos indicó que todos debemos entender que el trabajo de la Corte es en conjunto: “esta transformación no solo va a ser labor del nuevo Poder Judicial y de la nueva Suprema Corte, sino de todos. Y todos y todas hay que estar pendientes de lo que está haciendo la Suprema Corte”.

“Si de repente se viera que se anda desviando, llamar la atención. Eso es lo que a mí me parece muy importante que ahora sí estamos sujetos al escrutinio público desde las cosas más banales a las cosas más importantes. Y qué bueno que así sea”, ahondó.

La Ministra apuntó que de esta manera se rompe con la idea elitista, de que solo unos cuantos deben ser los elegidos y de que solo unos cuantos pueden resolver los temas. “Yo creo que todos podemos y debemos participar en la solución de los problemas de nuestro país y que estamos capacitados”.

“Esa visión elitista y conservadora creo que va a estar presente, no creo que vayan a renunciar a esa visión. Sin embargo, con los hechos vamos a ir demostrando que no importa el origen, no importa la experiencia, lo vamos a hacer bien”, refirió.

Cuestionada sobre si los ministros serán doblados por intereses externos, la Ministra María Estela Ríos González recordó que esta nueva conformación del máximo tribunal de justicia del país cuenta con el apoyo del pueblo. “Por eso digo, este no es solo un trabajo de la Suprema Corte de Justicia, es un trabajo de todos y todas. ¿Por qué? A mí me da confianza saber que cuento con el apoyo del pueblo y que eso dificultará ser presa de indebidas presiones. Porque allí estará el pueblo apoyándonos en lo que hagamos bien y en lo que hagamos mal, pues también estará reclamándonos”.

“Sí quiero decir que en lo particular y creo que mis compañeros también estaremos anuentes a escuchar a todos, a todos los que tengan intereses en hacer su oír su voz ante ante los ministros que pueden ser desde los grandes intereses políticos, los grandes intereses económicos, los intereses sociales de la gente, porque ese es nuestro deber, pero en justicia resolveremos a mi juicio con imparcialidad y con el sentimiento de que vamos a estar apoyados y estamos apoyados por el voto popular”, compartió.

En relación al adeudo millonario de Ricardo Salinas Pliego, quien tiene en la Corte una disputa por créditos fiscales por 35 mil millones de pesos, de una deuda total de 74 mil millones de pesos que están en tribunales, la Ministra Ríos expuso que un asunto de esa índole o de cualquier otro de carácter fiscal, va a ser examinado con mucho cuidado.

“Con mucho cuidado atendiéndonos a las reglas que operan en el sistema fiscal y si en algún momento alguien queda exento de la obligación de pagar, así lo decidiremos. Pero si tiene que pagar también así lo decidiremos por una sencilla razón. Fíjese que nuestra Constitución establece muchos derechos, pero en el artículo 31 fracción cuarta establece una obligación para todos los habitantes de este país, que es contribuir al erario”, apuntó.

La Ministra recordó que todos estamos obligados a pagar impuestos, “de tal manera que resultaría muy injusto que, por ejemplo, los trabajadores que somos contribuyentes cautivos porque nos descuentan de la nómina estemos pagando y grandes personajes o grandes empresas no lo hagan”.

“Todo ese dinero sirve precisamente para apoyar los servicios a que está obligado prestar el Estado en cumplimiento y en respeto de derechos humanos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución”.