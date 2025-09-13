ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

Álvaro Delgado Gómez

12/09/2025 - 8:40 pm

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.

Artículos relacionados

La Ministra María Estela Ríos González dijo en entrevista con “Los Periodistas” que el trabajo de la Corte debe ser en conjunto con la sociedad: “esta transformación no solo va a ser labor del nuevo Poder Judicial y de la nueva Suprema Corte, sino de todos. Y todos y todas hay que estar pendientes de lo que está haciendo la Suprema Corte”.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no tendrá que obedecer a los intereses políticos y económicos que antes imponían su visión entre los ministros, por lo tanto quien deba impuesto ahora los pagará, indicó en entrevista la Ministra María Estela Ríos González.

“Lo que prevalecía era la defensa de esos intereses. Yo pienso inclusive que por motivaciones propias, por el origen, por las relaciones estrechas que tenían con esos grupos de élite pues actuaron de esa manera. Por fortuna hoy eso está cambiando. Ya no tenemos que obedecer a esos intereses”, comentó la Ministra Ríos a “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire.

La Ministra Ríos indicó que todos debemos entender que el trabajo de la Corte es en conjunto: “esta transformación no solo va a ser labor del nuevo Poder Judicial y de la nueva Suprema Corte, sino de todos. Y todos y todas hay que estar pendientes de lo que está haciendo la Suprema Corte”.

“Si de repente se viera que se anda desviando, llamar la atención. Eso es lo que a mí me parece muy importante que ahora sí estamos sujetos al escrutinio público desde las cosas más banales a las cosas más importantes. Y qué bueno que así sea”, ahondó.

La Ministra María Estela Ríos González en su toma de protesta. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

La Ministra apuntó que de esta manera se rompe con la idea elitista, de que solo unos cuantos deben ser los elegidos y de que solo unos cuantos pueden resolver los temas. “Yo creo que todos podemos y debemos participar en la solución de los problemas de nuestro país y que estamos capacitados”.

“Esa visión elitista y conservadora creo que va a estar presente, no creo que vayan a renunciar a esa visión. Sin embargo, con los hechos vamos a ir demostrando que no importa el origen, no importa la experiencia, lo vamos a hacer bien”, refirió.

Cuestionada sobre si los ministros serán doblados por intereses externos, la Ministra María Estela Ríos González recordó que esta nueva conformación del máximo tribunal de justicia del país cuenta con el apoyo del pueblo. “Por eso digo, este no es solo un trabajo de la Suprema Corte de Justicia, es un trabajo de todos y todas. ¿Por qué? A mí me da confianza saber que cuento con el apoyo del pueblo y que eso dificultará ser presa de indebidas presiones. Porque allí estará el pueblo apoyándonos en lo que hagamos bien y en lo que hagamos mal, pues también estará reclamándonos”.

“Sí quiero decir que en lo particular y creo que mis compañeros también estaremos anuentes a escuchar a todos, a todos los que tengan intereses en hacer su oír su voz ante ante los ministros que pueden ser desde los grandes intereses políticos, los grandes intereses económicos, los intereses sociales de la gente, porque ese es nuestro deber, pero en justicia resolveremos a mi juicio con imparcialidad y con el sentimiento de que vamos a estar apoyados y estamos apoyados por el voto popular”, compartió.

En relación al adeudo millonario de Ricardo Salinas Pliego, quien tiene en la Corte una disputa por créditos fiscales por 35 mil millones de pesos, de una deuda total de 74 mil millones de pesos que están en tribunales, la Ministra Ríos expuso que un asunto de esa índole o de cualquier otro de carácter fiscal, va a ser examinado con mucho cuidado.

“Con mucho cuidado atendiéndonos a las reglas que operan en el sistema fiscal y si en algún momento alguien queda exento de la obligación de pagar, así lo decidiremos. Pero si tiene que pagar también así lo decidiremos por una sencilla razón. Fíjese que nuestra Constitución establece muchos derechos, pero en el artículo 31 fracción cuarta establece una obligación para todos los habitantes de este país, que es contribuir al erario”, apuntó.

La Ministra recordó que todos estamos obligados a pagar impuestos, “de tal manera que resultaría muy injusto que, por ejemplo, los trabajadores que somos contribuyentes cautivos porque nos descuentan de la nómina estemos pagando y grandes personajes o grandes empresas no lo hagan”.

“Todo ese dinero sirve precisamente para apoyar los servicios a que está obligado prestar el Estado en cumplimiento y en respeto de derechos humanos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución”.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
1

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
3

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

4

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
5

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

6

El presunto asesino de Charlie Kirk tiene 22, es un blanco con armas y está detenido

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
7

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
8

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
9

El ICE se ensaña en redada en Chicago: abate a tiros a mexicano que no siguió órdenes

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
10

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Normalistas de Ayotzinapa tomaron la Central de Autobuses del Norte de la CdMx, lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.
11

Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

El Secretario General de la OTAN anunció la puesta en marcha de una iniciativa para reforzar la vigilancia y defensa ante incursión de drones rusos en Polonia.
12

La OTAN anuncia envío de más tropas para defender Polonia de ataques con drones rusos

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, 3 de junio de 2025. Foto: Lucio Távora, Xinhua
13

Rubio: EU responderá a sentencia contra Bolsonaro; Brasil revira: No nos intimidarán

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
14

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

15

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
1

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

El asesino, Tyler Robinson, proviene de una familia blanca y cristiana que está registrada como republicana; su padre es Ministro religioso y expolicía.
2

El EU de Trump se ahoga entre sus miedos, disparos, discurso violento, armas, odio...

La SSC-CdMx informó que con motivo de las Fiestas Patrias implementará un operativo especial que incluye revisiones del Alcoholímetro durante todo el día.
3

Conduce sin Alcohol aplicará 24 horas del 12 y hasta el 16 de septiembre en la CdMx

El Secretario General de la OTAN anunció la puesta en marcha de una iniciativa para reforzar la vigilancia y defensa ante incursión de drones rusos en Polonia.
4

La OTAN anuncia envío de más tropas para defender Polonia de ataques con drones rusos

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
5

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

Normalistas de Ayotzinapa tomaron la Central de Autobuses del Norte de la CdMx, lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.
6

Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
7

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

EU descarta pena de muerte para exlíderes de Los Zetas, "Z-40" y "Z-42"
8

EU descarta solicitar pena de muerte para el "Z-40" y "Z-42", exlíderes de Los Zetas

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, 3 de junio de 2025. Foto: Lucio Távora, Xinhua
9

Rubio: EU responderá a sentencia contra Bolsonaro; Brasil revira: No nos intimidarán

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
10

El ICE se ensaña en redada en Chicago: abate a tiros a mexicano que no siguió órdenes

11

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
12

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches