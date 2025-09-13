Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

Los menores con quemaduras graves por la explosión en el Puente de la Concordia podrían recibir atención médica en Estados Unidos, con apoyo de la fundación Michou y Mau.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Fundación Michou y Mau se ofreció a brindar apoyo gratuito a víctimas de la explosión ocurrida en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CdMx) para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de Estados Unidos (EU).

A través de un comunicado, publicado el jueves, la organización se puso a disposición de autoridades federales, capitalinas y de las madres o padres de familia para trasladar a pacientes con quemaduras al Shriners Hospital for Children, ubicado en Galveston, Texas.

Es importante mencionar que sólo las personas que cumplan con los criterios de selección podrán ser atendidos en dicho centro médico, especializado en la atención de menores con quemaduras graves.

Las personas interesadas en solicitar dicho apoyo deben comunicarse al teléfono 800 080 81 82 para solicitar mayor información.

La Fundación Michou y Mau recalcó que cuenta con el respaldo de Shriners Hospital for Children y de la administradora del centro médico, Mary Jaco.

Gobierno de CdMx actualiza cifra de víctimas por explosión

Dos días después de la explosión de una pipa en la Alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la CdMx informó que la cifra de cifra de víctimas fallecidas subió a 10, mientras que 54 personas siguen hospitalizadas para atender sus lesiones.

Mediante un comunicado publicado este viernes, autoridades capitalinas detallaron que 22 pacientes han sido dados de alta luego de ser atendidos por lesiones sufridas a raíz del accidente.

La tarde del miércoles 10 de septiembre se registró una fuerte explosión a la altura del Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa de la CdMx, que fue provocada por una fuga en una pipa que transportaba gas LP.