Auto en el que huyó madre que abandonó a bebé en la GAM, fue identificado; la buscan

La madre y el acompañante que abandonaron a la recién nacida aún no han sido localizados, por lo que las autoridades mantienen activa la búsqueda para dar con su paradero y ponerlos a disposición de las instancias correspondientes.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La placa del automóvil en el que viajaba la madre que abandonó a su hija recién nacida en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) fue identificada y dada a conocer en sus redes sociales por el reportero Carlos Jiménez, conductor de C4 en Alerta.

La imagen del automóvil gris que exhibió Jiménez, en el que se trasladaba la mujer, muestra la matrícula NXH303A; se trata de un vehículo marca Suzuki Swift.

“Se aferra a la vida; escasea el medicamento. Es la bebé que fue abandonada por su mamá, que la parió en calle y la pateó bajo un auto. En el hospital, médicos aseguran que les falta una fórmula para ayudar a su recuperación”, detalló Jiménez en su cuenta de X.

SE AFERRA a LA VIDA; ESCASEA el MEDICAMENTO

Es la bb q fue abandonada por su mamá q la parió en calle, y la pateó bajo un auto.

@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscan a la mujer

El reportero reveló que la mujer se marchó en dirección al Estado de México y, según registros policiacos, acostumbra moverse por la Alcaldía Cuajimalpa.

La recién nacida fue abandonada por su madre en el cruce de Euzkaro y Calzada de Los Misterios, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la mujer.

El pasado 9 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó que la menor, localizada sobre la vía pública en calles de la GAM, se encuentra internada en el Hospital Pediátrico La Villa.

“Permanece con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente; debido a sus condiciones de salud, se reporta en estado grave, con pronóstico reservado”, indicó la institución.

Según reportes policiacos, la bebé fue localizada por un ciclista que circulaba por el cruce de estas vialidades, en la colonia Industrial, quien reportó haber escuchado el llanto de un recién nacido mientras transitaba por la zona.

Al atender el llamado de emergencia, los oficiales que acudieron al lugar encontraron una chamarra roja con manchas de sangre, en cuyo interior se hallaba la recién nacida.