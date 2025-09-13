Trump envía a la Guardia Nacional para combatir al crimen en Memphis, Tennessee

La Opinión

12/09/2025 - 10:46 pm

Con el fin de abatir el alto índice de criminalidad en Memphis, Tennessee, el Presidente de EU, Donald Trump, desplegará a la Guardia Nacional en la ciudad.

Artículos relacionados

El Presidente Trump se ha fijado la meta de frenar la criminalidad que impera en Memphis enviando a la Guardia Nacional para patrullar sus calles.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 12 de septiembre (LaOpinión).- Con el objetivo de abatir el alto índice de criminalidad que impera en Memphis, Tennessee, el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, desplegará a la Guardia Nacional hasta dicha ciudad.

De acuerdo con datos divulgados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Memphis, la segunda ciudad más grande del estado republicano de Tennessee, se producen dos mil 501 delitos violentos por cada 100 mil personas.

Durante 2024, se colocó en el cuarto lugar entre las ciudades con un promedio de 40.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Además, en los primeros ocho meses de este año, registró 145 víctimas de asesinato.

De ahí que despertó el deseo del jefe de la Nación de redoblar su seguridad, enviándole personal de otras agencias federales y, de ser necesario, hasta del ejército.

“Vamos a Memphis. Memphis está muy conmocionada. Y, por cierto, también movilizaremos al ejército si lo necesitamos. El Gobernador de Tennessee y el Alcalde de Memphis están contentos. Es un Alcalde demócrata”, indicó Trump en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

A diferencia de otros gobernadores demócratas, en una declaración emitida a la estación radiofónica WMCA, Paul Young, Alcalde de Memphis, señaló estar dispuesto a colaborar con la Administración federal en turno.

“Me comprometo a trabajar para garantizar que cualquier esfuerzo fortalezca nuestra comunidad y aproveche nuestro progreso”, indicó.

De hecho, en junio pasado, él mismo fue víctima de un intento de secuestro, cuando un presunto acosador visitó su casa con una pistola Taser, guantes, cuerda y cinta adhesiva.

El objetivo de Donald Trump consiste en replicar la estrategia de seguridad implementada desde hace unas semanas en Washington, donde, gracias a la presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles de la capital del país, se logró arrestar a cientos de personas con antecedentes policiacos. En algunas zonas, estas se habían apoderado de las calles, haciéndolas peligrosas de transitar, incluso a plena luz del día.

Otra de las tareas asignadas a los elementos de la Guardia Nacional es embellecer las áreas públicas retirando grandes cantidades de basura y a todo tipo de carpas montadas sobre las aceras para vivir en ellas e incluso almacenar en su interior drogas, así como armas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Políticos y partidos detrás la Luz del Mundo

"En los casi cien años de historia de la Luz del Mundo los tres sucesivos líderes, o...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Huachicol: del mito castrense a la encrucijada nacional

"El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
1

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
2

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
3

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
4

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

5

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
6

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
7

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

La Fundación Michou y Mau ofreció apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de EU.
8

Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
9

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
10

El ICE se ensaña en redada de Chicago: asesina a un mexicano por "no seguir órdenes"

11

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
12

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
13

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”
14

EU estalla en guerra contra-sí-mismo. Trump amenaza a “la izquierda” con “venganza”

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
15

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum anunció que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México.
1

Cierre de la gira presidencial será el 5 de octubre en el Zócalo, anuncia Sheinbaum

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
2

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

La Fundación Michou y Mau ofreció apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de EU.
3

Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
4

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
5

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
6

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

El asesino, Tyler Robinson, proviene de una familia blanca y cristiana que está registrada como republicana; su padre es Ministro religioso y expolicía.
7

El EU de Trump se ahoga entre sus miedos, disparos, discurso violento, armas, odio...

La SSC-CdMx informó que con motivo de las Fiestas Patrias implementará un operativo especial que incluye revisiones del Alcoholímetro durante todo el día.
8

Conduce sin Alcohol aplicará 24 horas del 12 y hasta el 16 de septiembre en la CdMx

El Secretario General de la OTAN anunció la puesta en marcha de una iniciativa para reforzar la vigilancia y defensa ante incursión de drones rusos en Polonia.
9

La OTAN anuncia envío de más tropas para defender Polonia de ataques con drones rusos

El Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, dijo que quienes se burlen de la muerte de Charlie Kirk no serán bienvenidos en su país.
10

Landau dice que los extranjeros que se han burlado de Charlie Kirk no entrarán a EU

Normalistas de Ayotzinapa tomaron la Central de Autobuses del Norte de la CdMx, lo que provocó que todas las operaciones se suspendieran durante varias horas.
11

Presuntos normalistas bloquean la Central del Norte, retienen camiones y salen en uno

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
12

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie