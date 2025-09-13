Trump envía a la Guardia Nacional para combatir al crimen en Memphis, Tennessee

El Presidente Trump se ha fijado la meta de frenar la criminalidad que impera en Memphis enviando a la Guardia Nacional para patrullar sus calles.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 12 de septiembre (LaOpinión).- Con el objetivo de abatir el alto índice de criminalidad que impera en Memphis, Tennessee, el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, desplegará a la Guardia Nacional hasta dicha ciudad.

De acuerdo con datos divulgados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Memphis, la segunda ciudad más grande del estado republicano de Tennessee, se producen dos mil 501 delitos violentos por cada 100 mil personas.

Durante 2024, se colocó en el cuarto lugar entre las ciudades con un promedio de 40.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Además, en los primeros ocho meses de este año, registró 145 víctimas de asesinato.

IN CASE YOU MISSED IT: "We're going to Memphis. Memphis is deeply troubled... We're going to fix that just like we did Washington." -@POTUS pic.twitter.com/QoXBGVZfgH — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

De ahí que despertó el deseo del jefe de la Nación de redoblar su seguridad, enviándole personal de otras agencias federales y, de ser necesario, hasta del ejército.

“Vamos a Memphis. Memphis está muy conmocionada. Y, por cierto, también movilizaremos al ejército si lo necesitamos. El Gobernador de Tennessee y el Alcalde de Memphis están contentos. Es un Alcalde demócrata”, indicó Trump en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

A diferencia de otros gobernadores demócratas, en una declaración emitida a la estación radiofónica WMCA, Paul Young, Alcalde de Memphis, señaló estar dispuesto a colaborar con la Administración federal en turno.

“Me comprometo a trabajar para garantizar que cualquier esfuerzo fortalezca nuestra comunidad y aproveche nuestro progreso”, indicó.

De hecho, en junio pasado, él mismo fue víctima de un intento de secuestro, cuando un presunto acosador visitó su casa con una pistola Taser, guantes, cuerda y cinta adhesiva.

El objetivo de Donald Trump consiste en replicar la estrategia de seguridad implementada desde hace unas semanas en Washington, donde, gracias a la presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles de la capital del país, se logró arrestar a cientos de personas con antecedentes policiacos. En algunas zonas, estas se habían apoderado de las calles, haciéndolas peligrosas de transitar, incluso a plena luz del día.

Otra de las tareas asignadas a los elementos de la Guardia Nacional es embellecer las áreas públicas retirando grandes cantidades de basura y a todo tipo de carpas montadas sobre las aceras para vivir en ellas e incluso almacenar en su interior drogas, así como armas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.