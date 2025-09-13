Cinco planes de un día para disfrutar este mes sin salir de una ciudad

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 6:32 am

Un hotel para descansar dentro de la ciudad

Escapar de la rutina y vivir un ambiente de vacaciones sin salir de tu ciudad es posible aprovechando la infraestructura hotelera para relajarse en una piscina y disfrutar de la coctelería.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Quién dijo que para desconectarse hay que ir lejos? Las fiestas patrias de septiembre  brindan la oportunidad para planear un descanso dentro de las ciudades que se puede realizar cualquier fin de semana del mes para aprovechar y recargar energías. Mientras muchos se preparan para salir a carretera, las grandes ciudades ofrecen una alternativa cada vez más atractiva: experiencias de un día en hoteles exclusivos, permitiendo a los residentes y visitantes de las grandes urbes gozar de un merecido descanso.

Para experimentar un día de lujo en la ciudad, ya no es necesario ser huésped de un hotel.  Existen opciones como daypass.com, una plataforma que permite escapar de la rutina y vivir un ambiente de vacaciones, aprovechando la infraestructura hotelera para relajarse en una piscina, deleitarse con la coctelería y la gastronomía del lugar, o simplemente cambiar de aires por un día.

La plataforma daypass.com compartió con los lectores de Mundano cinco opciones para relajarse en la Ciudad  de México y otras del país, durante septiembre.

Kimpton Virgilio

Ubicado en Polanco en la Ciudad de México, este hotel es un verdadero reflejo del espíritu vibrante de la capital. Su diseño, que fusiona el arte local con una estética contemporánea, crea un ambiente acogedor. El hotel invita a un viaje sensorial, desde sus espacios comunes decorados con artesanías mexicanas hasta su piscina en el rooftop.

La experiencia comienza con un coctel de bienvenida, a elegir entre una refrescante mimosa o un elegante vino espumoso. Ideal para relajarse y olvidarse del estrés con acceso completo a la piscina y a la terraza. Además, el plan incluye un crédito en alimentos y bebidas para que deleites tu paladar durante el día.

Kimpton Virgilio
Kimpton Virgilio. Foto: Cortesía

City Centro CDMX by Marriott

Este hotel es una excelente opción para los amantes de la historia ya que ofrece una combinación única de arquitectura colonial con diseño moderno y vanguardista. Los huéspedes pueden disfrutar de vistas panorámicas y relajarse en el increíble rooftop, que cuenta con piscina y bar.

El plan de día de descanso y diversión incluye el uso de la piscina del hotel y se proporciona una toalla para cada persona, junto con el acceso a los baños. Los huéspedes podrán elegir un snack y disfrutar de una bebida de cortesía (con o sin alcohol) para complementar su tarde de relajación.

Hacienda Susulá

A solo unos minutos del centro de la ciudad de Mérida, esta hacienda restaurada del siglo XIX es un escape a la historia y la tranquilidad. La Hacienda Susulá conserva el esplendor de la época del henequén, rodeada de jardines exuberantes y arquitectura tradicional. Un cenote privado, la piscina y sus extensas áreas verdes convierten a el lugar soñado.

Para aquellos que busquen un día de diversión en familia, este plan ofrece todo lo necesario. Los adultos y niños obtienen un crédito en alimentos y bebidas. Además, todos los visitantes tendrán acceso a las instalaciones comunes y a la piscina del hotel para disfrutar de un día de relajación. Los camastros estarán disponibles por orden de llegada.

Hacienda Susulá
Hacienda Susulá. Foto; Cortesía

Aloft Guadalajara Sur

Con un ambiente fresco y contemporáneo, el Aloft Guadalajara Sur se distingue por su enfoque en el diseño funcional y una atmósfera social. Es el lugar ideal para quienes desean combinar el descanso con la vida social, aprovechando las comodidades del hotel en una de las ciudades más dinámicas del país.
Un día perfecto de relajación aguarda a los visitantes con el Splash Day. Este plan ofrece acceso completo a la piscina del hotel, donde pueden refrescarse y disfrutar del ambiente. Los camastros estarán disponibles por orden de llegada para quienes deseen tomar el sol y descansar. El paquete también incluye un platillo y una bebida a elegir para complementar la experiencia. Para mayor comodidad, se incluyen toallas y el uso de regaderas.

Aloft Guadalajara Sur
Aloft Guadalajara Sur. Foto: Cortesía

City Centro by Marriott Oaxaca

El hotel ofrece una experiencia inigualable que combina la rica cultura local con un diseño moderno. Sus espacios, llenos de vida y color, reflejan la esencia oaxaqueña, mientras que su rooftop, alberca y gimnasio brindan todas las comodidades para una estancia placentera. Es el punto de partida ideal para explorar a pie los vibrantes mercados, galerías de arte y la aclamada gastronomía que se encuentran a solo unos pasos del centro histórico.

Quienes adquieran el plan a través de daypass.com podrán disfrutar de una experiencia relajante que incluye una bebida de cortesía (con o sin alcohol), así como el uso de camastros, baños y toallas. El servicio de alimentos y bebidas a la carta está disponible con un 10 por ciento de descuento, y los huéspedes pueden aprovechar la promoción de Happy Hour, si aplica en su horario de visita. Para explorar los alrededores, se ofrece el uso gratuito de bicicletas para pasear por el barrio de Jalatlaco. Además, el estacionamiento es de cortesía.

City Centro by Marriott Oaxaca
City Centro by Marriott Oaxaca. Foto: Cortesía

