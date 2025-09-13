Cierre de la gira presidencial será el 5 de octubre en el Zócalo, anuncia Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

12/09/2025 - 11:27 pm

La Presidenta Sheinbaum anunció que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México.

Durante un evento en Tlaxcala, la Presidenta Sheinbaum dio a conocer que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas en la CdMx.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas el domingo 5 de octubre con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México (CdMx).

“Entregamos nuestro Informe al Congreso y dirigimos un informe a la nación, desde Palacio Nacional. Pero en este caso dije: ¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar el informe, a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo. Venimos hoy de Puebla y estamos aquí en Tlaxcala; el fin de semana pasado estuvimos en nueve estados. Y así, hasta cerrar en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 5 de octubre; domingo 5 de octubre, vamos a cerrar esta gira de Informe”, dio a conocer.

La Jefa del Ejecutivo reveló la fecha y sede del cierre de su gira nacional durante un evento celebrado en el Parque Andén, en el municipio de Apizaco, en Tlaxcala.

Durante dicho acto, la Jefa del Ejecutivo pronunció un discurso en el que resaltó que gracias a las acciones implementadas por el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), en Tlaxcala se beneficia a 370 mil 664 habitantes con los Programas de Bienestar, lo que representa una inversión social de nueve mil 222 millones de pesos.

“Aquí en México, regamos la economía desde abajo, se dan los recursos a las mayorías, y cuando se riega desde abajo, como los árboles, entonces florece, por eso México, está floreciendo con la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, recalcó.

Sheinbaum detalló que 119 mil 773 personas son beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 19 mil 258 personas la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 23 mil 570 derechohabientes de Jóvenes Construyendo el Futuro; tres mil 66 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 53 mil 477 de la Beca Benito Juárez; 26 mil 301 con becas para niños y niñas; 27 mil 827 de Producción para el Bienestar; 30 mil con Fertilizantes Gratuitos; cuatro mil 406 de Sembrando Vida; 109 mil 301 con Leche para el Bienestar; mientras que, 671 escuelas de educación básica y 47 preparatorias fueron intervenidas con el programa La Escuela es Nuestra; además de que este año todas las mexicanas de 60 a 64 años serán beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar; en 2026 arranca la inscripción de estudiantes de primaria a la Beca Universal Rita Cetina y personas adultas mayores, así como con discapacidad ya son visitados con Salud Casa por Casa.

La Presidenta Sheinbaum recalcó que la economía también florece gracias a que desde el 2018, el salario mínimo se ha incrementado en 135 por ciento, contrario a lo que sucedió durante los 36 años del periodo neoliberal.

Destacó que en Tlaxcala se trabaja en el Distribuidor Vial en Santa Ana; en la repavimentación de todas las carreteras federales; el saneamiento del Río Atoyac; además como parte de Vivienda para el Bienestar se impulsa la construcción de 18 mil viviendas: 6 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 12 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); también en el estado 38 mil personas son beneficiarios con quitas, congelamientos y la entrega de escrituras gratis.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

