Un cóctel clásico mexicano con un estilo único y un toque picosito
13/09/2025 - 6:31 am
¿Qué tal preparar una margarita con un twist que la hace especial para estas fechas?
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Las fiestas patrias ya están muy cerca y esa noche para cantar al son del mariachi se presta para compartir con amigos y cóctel clásico con un twist y sorprender a los invitados. Con esto en mente, Smirnoff compartió con los lectores de Mundano una receta que mezcla el sabor clásico de la margarita, con un estilo único y picosito ad hoc a esta temporada.
Margarita con Smirnoff Tamarindo, el clásico mexicano
Ingredientes:
- 45 ml de Smirnoff Tamarindo
- 15 ml de jugo de limón verde
- 15 ml de de licor de naranja
- 1 refresco de toronja
- 15 ml de jarabe natural
- Chile en polvo
- 1 gomita de mango enchilado para decorar
Preparación:
- Se escarcha un vaso con limón y chile en polvo, se agrega el Smirnoff Tamarindo, el jugo de limón, el licor de naranja, el jarabe, el refresco y se mezcla todo. Para decorar, se coloca una gomita de mango enchilado en el vaso de tu elección.
- Prepárate para un septiembre lleno de sabor, música y actitud picosita, porque con Smirnoff, no necesitas ser un mixólogo experto para elaborar buenos cócteles.
Este cóctel mezcla lo mejor del cóctel clásico como lo es la Margarita y te de un toque muy especial con el sabor a tamarindo, lo mejor es que resulta sencillo de preparar y los ingrediente se consiguen en el supermercado, sólo basta con buscarlos, preparar una cena de platillos mexicanos y acompañar con esta Margarita, además de música y la compañía de los amigos y familia. Este cóctel resulta atemporal, así que es una opción para las reuniones post 15 y 16 de septiembre.