Un cóctel clásico mexicano con un estilo único y un toque picosito

¿Qué tal preparar una margarita con un twist que la hace especial para estas fechas?

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Las fiestas patrias ya están muy cerca y esa noche para cantar al son del mariachi se presta para compartir con amigos y cóctel clásico con un twist y sorprender a los invitados. Con esto en mente, Smirnoff compartió con los lectores de Mundano una receta que mezcla el sabor clásico de la margarita, con un estilo único y picosito ad hoc a esta temporada.

Margarita con Smirnoff Tamarindo, el clásico mexicano

Ingredientes:

45 ml de Smirnoff Tamarindo

15 ml de jugo de limón verde

15 ml de de licor de naranja

1 refresco de toronja

15 ml de jarabe natural

Chile en polvo

1 gomita de mango enchilado para decorar

Preparación:

Se escarcha un vaso con limón y chile en polvo, se agrega el Smirnoff Tamarindo, el jugo de limón, el licor de naranja, el jarabe, el refresco y se mezcla todo. Para decorar, se coloca una gomita de mango enchilado en el vaso de tu elección. Prepárate para un septiembre lleno de sabor, música y actitud picosita, porque con Smirnoff, no necesitas ser un mixólogo experto para elaborar buenos cócteles.

Este cóctel mezcla lo mejor del cóctel clásico como lo es la Margarita y te de un toque muy especial con el sabor a tamarindo, lo mejor es que resulta sencillo de preparar y los ingrediente se consiguen en el supermercado, sólo basta con buscarlos, preparar una cena de platillos mexicanos y acompañar con esta Margarita, además de música y la compañía de los amigos y familia. Este cóctel resulta atemporal, así que es una opción para las reuniones post 15 y 16 de septiembre.