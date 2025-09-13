Cerveza que fusiona el sabor intenso de la malta dorada con la esencia del agave

Esta cerveza presenta notas dulces y aromáticas del agave que realzan el sabor intenso de la malta, creando una experiencia sensorial única.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Cerveza Indio presentó su nueva propuesta: Indio Agave, una cerveza que fusiona el carácter resiliente de la marca con ingredientes emblemáticos de la cultura y tradición mexicana, además busca ser un tributo vivo a la música, las tradiciones y al espíritu festivo que distingue a los mexicanos.

Los maestros cerveceros desarrollaron una receta que fusiona el sabor intenso de la malta dorada con el agave, que resulta en matices tostados que logran un equilibrio de notas y carácter que la hace única.

Bajo el concepto "Hecha de Dos Almas", que une lo mejor de la cerveza con la esencia del agave, el lanzamiento cobró vida junto a dos grandes representantes de la música mexicana: Majo Aguilar, quien encarna la riqueza de las tradiciones y el regional mexicano, y el grupo Inspector, cuya energía y resiliencia reflejan el alma guerrera del pueblo mexicano.

"A través de sus notas únicas, Indio Agave rinde tributo a las raíces culturales de México reinterpretadas con un toque actual. Queremos sorprender sin perder el ADN guerrero que nos distingue, consolidando nuestro compromiso de ofrecer marcas legendarias a todos nuestros clientes en el país", expresó Rodrigo Mendoza, Gerente de Marca Indio.

Indio nació en 1893 siendo una de las cervezas más antiguas del portafolio de la Cervecería y, desde entonces, se ha mantenido con un carácter auténtico y un fuerte arraigo en la cultura mexicana que refleja diversidad, creatividad y orgullo por las raíces. Cerveza Indio se ha consolidado como una marca con profundo arraigo cultural, una voz resiliente y un alma guerrera. Un ejemplo memorable de esto fue, en febrero de 2025, con la presentación de un cuadro compuesto por 160 etiquetas, cada una diseñada por talentosos artistas de México que representaban distintos códigos postales.

Indio Agave se distingue por ese toque especial del agave, que aporta notas dulces y aromáticas que realzan el sabor intenso de la malta, creando una experiencia sensorial única: cada sorbo combina fuerza y suavidad, tradición y frescura, haciendo que disfrutar esta cerveza sea más que beber, sea sentir la esencia de México en cada trago.