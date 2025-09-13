La Luz del Mundo denuncia persecución religiosa por arresto de la madre de Naasón

La Luz del Mundo afirmó que la acusación contra la madre de Naasón es parte de una estrategia para ejercer presión sobre el líder religioso, quien cumple una condena de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de utilizar su influencia espiritual para abusar a niñas y mujeres jóvenes.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Luz del Mundo acusó ayer persecución religiosa en su contra tras el arresto de Eva García y Joram Núñez, madre y sobrino de su líder, Naasón Joaquín García,el pasado 10 de septiembre cargos por tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros

La detención de García y Núñez forma parte de una nueva acusación por parte del Fiscal Federal de Nueva York quien señala a Joaquín García, junto a su madre, sobrino y tres miembros más, por conducta sexual financiera y delictiva relacionados con abusos contra tres miembros de dicha iglesia.

"El pasado 10 de septiembre, recibimos la dolorosa noticia de que nuestra hermana Eva García, de 80 años, junto con el hermano Joram Núñez fueron separados de sus familias y detenidos en la madrugada a raíz de acusaciones sin fundamento. Todos conocemos la bondad y el ejemplo de vida de la hermana Eva, su generosidad y sus firmes valores morales y espirituales que la distinguen por su integridad", resaltó la iglesia.

La Luz del Mundo dijo que dicha acusación es parte de una estrategia para ejercer presión sobre Naasón Joaquín, a quien nombró como "El Siervo de Dios", para intentar que acepte falsas acusaciones y sin fundamento, buscando así prolongar su encarcelamiento y frenar la misión que lleva a cabo: "la de predicar el evangelio y contribuir al crecimiento de su comunidad en todo el mundo", explicó.

Naasón Joaquín García cumple una condena de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales en California, en donde la Fiscalía lo acusó de utilizar su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes, a quienes les dijo que eso las llevaría a la salvación, o a la condenación si se negaban.

La madre de Nassón, Eva García de Joaquín, fue detenida en Los Ángeles; su sobrino Núñez Joaquín, a las afueras de Chicago.

"Para nosotros es claro que enfrentamos persecución religiosa. No obstante, él y la Iglesia perseveran en su labor de llevar el mensaje de Cristo", resaltó la Luz del Mundo.

La iglesia dijo que ve dicha situación como una prueba significativa." Sabemos que quienes enérgicamente defienden la fe, son objeto de odio y calumnia, con la intención de debilitar la fe y el ánimo del pueblo de Dios. Sin embargo, no estamos solos, porque mientras los ataques se intensifican, también la lucha se fortalece y nos concede nuestro padre celestial", explicó.

Nassón "nos asegura que a pesar de su situación actual, permanece con ánimo, sabiendo que el propósito de Dios lo acompaña y que la fe de Dios continúa extendiéndose", explicó La Luz del Mundo.

"Nos comparte que, a pesar de su sufrimiento, dios le ha fortalecido y bendecido en gran manera, cuida de su salud y su vigor; pues nuestros hermanos siguen siendo su inspiración, sus hijos espirituales que fortalecen su fe. Ante cualquier adversidad, su fe se multiplica, será su Espíritu el que nos sostenga. Y, si él así lo decide, pronto veremos la llegada de su misericordia", añadió.

La institución religiosa redobló sus oraciones, y pidió a su comunidad dedicar mayor empeño y esfuerzo a fortalecer su fe.