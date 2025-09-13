VIDEOS ¬ Al menos 25 heridos tras explosión en bar de Madrid, tres están graves

La explosión dejó decenas de heridos y el derrumbe parcial de un edifico en Madrid capital.

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS).- Una explosión en un bar de Madrid capital dejó un balance de 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se produjo en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15:00 horas, según informó Emergencias Madrid este sábado.

Los dos heridos de gravedad han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre y al Hospital La Paz, respectivamente, según informó la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz. Además, el Samur Social está trabajando para el posible realojo de los vecinos que hayan tenido afecciones en sus viviendas.

Al lugar de los hechos han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro a mano, debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso meter maquinaria.

Hay nueve viviendas del edificio que tienen la estructura dañada, con "importantes afecciones al forjado entre la planta 0 y la planta 1", según detalló Sanz. "Tenemos que seguir trabajando porque van a ser muchas horas", añadió.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está colaborando en la intervención con drones y también acudió la unidad canina.

El Alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, mostró su preocupación en un mensaje a través de su cuenta de X y expresó que está "pendiente de la situación".

"Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de Bomberos Madrid, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de la Policía Municipal, con drones. Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias", escribió.