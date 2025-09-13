IMSS alerta de estafas en donaciones por la explosión. ¿Cómo puedes donar realmente?

Tras el accidente en el Puente de la Concordia que ha dejado 13 personas fallecidas hasta el momento, el IMSS advirtió que hay personas que pretenden beneficiarse de la tragedia pidiendo falsas donaciones.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos médicos tras la explosión en el puente de la Concordia de la Alcaldía Iztapalapa.

"En estos momentos difíciles la solidaridad de la gente ha sido un gran apoyo y reflejo de lo que nos distingue como sociedad. Sin embargo, es importante mantenernos atentos se han detectado de personas que sin vínculo alguno. Se hacen pasar por familiares de pacientes para solicitar dinero o piden insumos médicos sin relación y comunicación con nuestros hospitales", sostuvo una trabajadora del IMSS.

El Instituto informó a la población que todas las necesidades de las víctimas del percance se encuentran cubiertas y son atendidas por el IMSS, el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) y el Gobierno del Estado de México (Edomex), sin importar su derechohabiencia. Además se informó que se cuenta con medicamentos, insumos, equipo y personal para atender a los heridos.

"Queremos reiterar que el IMSS cuenta con todos los medicamentos insumos equipos y personal necesarios para la atención de las 18 personas lesionadas, quienes están recibiendo cuidados en siete de nuestros hospitales", señaló la dependencia.

La institución detalló que se brinda atención hospitalaria para la atención de las víctimas y sus familias en los siguientes nosocmios:

Magdalena de las Salinas.

Especialidades Centro Médico Nacional (CMN) La Raza.

Pediatría Siglo XXI.

Hospital General de Zona (HGZ) 197 Texcoco.

Hospital General Regional 2.

Hospital General de Zona (HGZ) 32 en Villacoapa.

Hospital General 47 en Iztapalapa.

¿Cómo puedes donar a Fundación IMSS?

A continuación te compartimos los datos correspondientes de la cuenta bancaria a la que puedes donar:

Fundación IMSS A.C.

BBVA

Cuenta 011 21 58 817

CLABE 0121 8000 1121 5881 72

Campaña sillas-cama 2025, otra forma de contribuir

De igual manera la Fundación IMSS invita a la población a sumarse a la campaña sillas-cama de acompañamiento 2025. Sobre esta campaña el Instituto infirma lo siguiente:

De 2014 a 2024 se han adquirido más de 26 mil unidades que representan una estancia hospitalaria más confortable y digna a cuidadores de pacientes.

El objetivo es instalar una silla cama por cada cama de hospitalización, cada una puede beneficiar hasta mil 095 personas al año y generar millones de impactos positivos.

La campaña 2025 finaliza el 30 de septiembre el costo de cada unidad es de cuatro mil 500 pesos por lo que cada peso cuenta.