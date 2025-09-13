IMSS alerta de estafas en donaciones por la explosión. ¿Cómo puedes donar realmente?

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 4:15 pm

El IMSS informó que personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos médicos tras la explosión en el puente la Concordia, Alcaldía Iztapalapa.

Artículos relacionados

Tras el accidente en el Puente de la Concordia que ha dejado 13 personas fallecidas hasta el momento, el IMSS advirtió que hay personas que pretenden beneficiarse de la tragedia pidiendo falsas donaciones. 

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos médicos tras la explosión en el puente de la Concordia de la Alcaldía Iztapalapa.

"En estos momentos difíciles la solidaridad de la gente ha sido un gran apoyo y reflejo de lo que nos distingue como sociedad. Sin embargo, es importante mantenernos atentos se han detectado de personas que sin vínculo alguno. Se hacen pasar por familiares de pacientes para solicitar dinero o piden insumos médicos sin relación y comunicación con nuestros hospitales", sostuvo una trabajadora del IMSS.

El Instituto informó a la población que todas las necesidades de las víctimas del percance se encuentran cubiertas y son atendidas por el IMSS, el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) y el Gobierno del Estado de México (Edomex), sin importar su derechohabiencia. Además se informó que se cuenta con medicamentos, insumos, equipo y personal para atender a los heridos.

"Queremos reiterar que el IMSS cuenta con todos los medicamentos insumos equipos y personal necesarios para la atención de las 18 personas lesionadas, quienes están recibiendo cuidados en siete de nuestros hospitales", señaló la dependencia.

La institución detalló que se brinda atención hospitalaria para la atención de las víctimas y sus familias en los siguientes nosocmios:

  • Magdalena de las Salinas.
  • Especialidades Centro Médico Nacional (CMN) La Raza.
  • Pediatría Siglo XXI.
  • Hospital General de Zona (HGZ) 197 Texcoco.
  • Hospital General Regional 2.
  • Hospital General de Zona (HGZ) 32 en Villacoapa.
  • Hospital General 47 en Iztapalapa.

¿Cómo puedes donar a Fundación IMSS?

A continuación te compartimos los datos correspondientes de la cuenta bancaria a la que puedes donar:

Fundación IMSS A.C.

  • BBVA
  • Cuenta 011 21 58 817
  • CLABE 0121 8000 1121 5881 72

Campaña sillas-cama 2025, otra forma de contribuir

De igual manera la Fundación IMSS invita a la población a sumarse a la campaña sillas-cama de acompañamiento 2025. Sobre esta campaña el Instituto infirma lo siguiente:

  • De 2014 a 2024 se han adquirido más de 26 mil unidades que representan una estancia hospitalaria más confortable y digna a cuidadores de pacientes.
  • El objetivo es instalar una silla cama por cada cama de hospitalización, cada una puede beneficiar hasta mil 095 personas al año y generar millones de impactos positivos.
  • La campaña 2025 finaliza el 30 de septiembre el costo de cada unidad es de cuatro mil 500 pesos por lo que cada peso cuenta.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa: 3 mil veladoras

"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan'...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

FOTOS y VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
2

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

SRE condena asesinato de mexicano por parte de ICE.
3

México condena asesinato de connacional a manos del ICE; SRE exige investigación

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
4

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

5

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
6

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
7

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Alicia Teodoro muere
8

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 13

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
9

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
10

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

11

ENTREVISTA ¬ Me pesa no haber llegado antes, dice policía que cargó a bebé y abuelita

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
12

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
13

El ICE se ensaña en redada de Chicago: asesina a un mexicano por "no seguir órdenes"

Puente de la Concordia.
14

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 13 muertos; 40 hospitalizados y 30 dados de alta

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
15

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dijo.
1

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

El IMSS informó que personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos médicos tras la explosión en el puente la Concordia, Alcaldía Iztapalapa.
2

IMSS alerta de estafas en donaciones por la explosión. ¿Cómo puedes donar realmente?

SRE condena asesinato de mexicano por parte de ICE.
3

México condena asesinato de connacional a manos del ICE; SRE exige investigación

4

FOTOS y VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

5

ENTREVISTA ¬ Me pesa no haber llegado antes, dice policía que cargó a bebé y abuelita

Sheinbaum agradece a Presidente de Paraguay cooperación para detener a Bermúdez
6

Sheinbaum agradece al Presidente de Paraguay su cooperación para detener a Requena

Puente de la Concordia.
7

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 13 muertos; 40 hospitalizados y 30 dados de alta

La Luz del Mundo iglesia
8

La Luz del Mundo denuncia persecución religiosa por arresto de la madre de Naasón

Alicia Teodoro muere
9

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 13

Odisea México, una experiencia inmersiva
10

¿Quieres viajar por el país sin salir de la CdMx? Odisea México lo hace posible

La Presidenta Sheinbaum anunció que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México.
11

Cierre de la gira presidencial será el 5 de octubre en el Zócalo, anuncia Sheinbaum

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
12

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados