Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 4:17 pm

En un país que reportó en 2024 a 771 mil 480 personas sin hogar durante el 2024, los tres conductores de Fox News realizaron una serie de declaraciones que fueron señaladas como inhumanas en redes sociales.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Brian Kilmeade, presentador de "Fox & Friends", un programa de la cadena estadounidense Fox News, desató indignación este sábado tras sugerir que Estados Unidos debería matar a las personas sin hogar que vivan con enfermedades mentales.

“Inyección letal involuntaria… O algo por el estilo. Sólo mátenlos", afirmó Kilmeade.

El conductor y sus compañeros Ainsley Earhardt y Lawrence Jones, hablaban sobre el caso del asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana apuñalada a bordo de un tren de Carolina del Norte, presuntamente por un hombre en situación de calle.

Los presentadores afirmaban que el sospechoso, quien tenía un historial de arrestos y que supuestamente había sido diagnosticado con esquizofrenia, debería haber sido sacado de las calles hace mucho tiempo.

En un país que reportó en 2024 a 771 mil 480 personas sin hogar, según la organización la Alianza Nacional para Acabar con las Personas sin Hogar (National Alliance to end Homeless), los tres conductores realizaron una serie de declaraciones que fueron señaladas como deshumanizantes.

—Métanlo en una institución mental, métanlo en la cárcel, y que ustedes lo resuelvan. Este es un caso, pero está pasando en todo el país, y no es un tema de dinero. Han destinado miles de millones de dólares a salud mental y a la población sin hogar. Muchos de ellos no quieren aceptar los programas, muchos de ellos no quieren recibir la ayuda necesaria. No se les puede dar a elegir. O aceptan los recursos que les vamos a dar o deciden que van a estar encerrados en la cárcel. Así tiene que ser ahora —argumentó Jones.

—O inyección letal involuntaria —intervino Brian Kilmeade.

—Sí —respondió.

— O algo. Simplemente matarlos —zanjó.

—Sí, Brian, ¿por qué tuvo que llegar a este punto? —cuestionó Ainsley Earhardt.

Los comentarios de limpieza social de los comunicadores conservadores surgen en un contexto en el que el Gobierno del Presidente republicano Donald Trump persigue a las voces progresistas en el país al tiempo que envalentona al supremacismo.

Trump acusó a la izquierda radical de comparar a "estadounidenses maravillosos" como Charlie Kirk, activista de ultraderecha asesinado el miércoles pasado en Utah, con nazis y los peores asesinos en masa, y advirtió que habría medidas para acabar con los autores de dicha violencia, así como con las organizaciones que la financian y promueven.

En su discurso desde la Oficina Oval, en el que condenó el atentado, Trump culpó a la “izquierda radical” del aumento de la violencia política y prometió tomar medidas. “Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país”, declaró.

