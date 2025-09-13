La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos

Marian Izaguirre Pineda fue localizada con vida el pasado cinco de septiembre y permanecía en estado de salud crítico; hoy sus deudos se preparan para donar sus órganos.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Michoacán (FGE) confirmó este sábado la muerte de la infleuncer Marian Izaguirre Pineda, reportada como desparecida el primero de septiembre y agregó que su familia accedió a donar sus órganos.

La FGE dio a conocer que Izaguirre tuvo muerte cerebral por lo que su familia fue notificada sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, la cual fue aceptada por sus deudos.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía señaló que la muerte de la mujer fue causada por "complicaciones de salud" mientras se encontraba internada en el Hospital de la Mujer de Morelia por lo que tras obtener el consentimiento de la familia "el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones".

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento que se aplicará a Izaguirre Pineda se apega al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante que "tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación para dar certeza jurídica a los procesos de extracción de órganos y tejidos de potenciales donadores", indicó la dependencia.

Flor Marian Izaguirre :

Porque falleció la influencer Flor Marian Izaguirre, joven que había desaparecido en Morelia y que posteriormente fue hallada en estado crítico; familiares autorizaron donación de órganos.

Las causas de su fallecimiento son inciertas.

¿Qué ocurrió con la influencer Marian Izaguirre?

El pasado seis de septiembre la FGE informó que localizó con vida a la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, quien fue reportada como deaparecida por su familia el pasado primero de septiembre en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez el pasado primero de septiembre aproximadamente a las 18:00 horas, cuando abordó un vehículo Kia Río color rojo hacia una dirección desconocida.

Luego de pasar cuatro días desaparecida, la dependencia compartió que la influencer fue localizada con vida en un hotel en Morelia la noche del cinco de septiembre. Ante estos hechos el Gobernador de la entidad, Adolfo Ramírez Bedolla, detalló el pasado ocho de septiembre que la mujer continuaba internada pero en estado de salud delicado.

“Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida, por el estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”, dijo el mandatario en aquella ocasión. 🚨⚠️En Morelia, esta noche fue localizada Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre, en Uruapan. La joven fue canalizada a un nosocomio para su atención. En tanto, esta Fiscalía continúa con las investigaciones. Información preliminar. pic.twitter.com/MnI7wI3bhm — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 7, 2025

Ramírez Bedolla añadió que una de las principales líneas de investigación sobre la muerte de la joven es la violencia intrafamiliar de la que, se presume, era víctima.

Marian Izaguirre era una influencer mexicana de 23 años de edad con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok e Instagram. Se hizo popular por los contenidos de comedia, bailes virales y estilo de vida que publicaba en sus redes.