Más de 100 mil personas marchan en Londres contra migración en Reino Unido

Las fuerzas políticas de ultraderecha del Reino Unido lograron reunir a miles de personas en los últimos 20 años; hoy manifiestan su repudio a las políticas que han abierto las fronteras nacionales a migrantes de otras partes del mundo.

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS).- La policía metropolitana de Londres informó este sábado que más de 110 mil personas secundaron la manifestación "Unamos al Reino" convocada por el ultraderechista Tommy Robinson.

“Reino Unido finalmente ha despertado”, proclamó Robinson, para quien “el patriotismo es el futuro; las fronteras son el futuro”, en referencia a la postura contraria a la migración que defiende.

Para Robinson, la de este sábado es ya “la mayor manifestación de la historia británica”, lo que supone “el inicio de una revolución”. “La revolución ha comenzado y no puede usted pararla”, añadió, en referencia al Primer Ministro británico, Keir Starmer.

at tommy robinson’s march, they have brought a palestinian flag on stage and ripped it up but somehow these patriots want us to feel empathetic towards charlie kirk’s death. why should we when you don’t care about the deaths of innocent human beings? pic.twitter.com/S2COcy8Juc — ruqs🎀 (@griefsex) September 13, 2025

“Han conseguido silenciarnos durante 20 años con etiquetas como racistas, islamófobos, extrema derecha. Ya no funcionan. La presa se ha desbordado, felizmente. El gato está fuera del saco y no se puede volver a meter. La mayoría silenciosa no volverá a quedarse callada”, argumentó.

Robinson subrayó que “nuestras mujeres, nuestras hijas tienen miedo de salir a la calle” y que “les han quitado su seguridad”. “¿Y qué hace la élite? Se burlan de nosotros”, reprochó.

La respuesta, dijo, es “una ola de patriotismo”. “Hoy es la chispa de una revolución cultural en Gran Bretaña. Este es nuestro momento”, apeló. “Mirad a vuestro alrededor, sentid vuestra fuerza. Sois parte de una ola de patriotismo que recorre todo el país”, recalcó durante el acto, desarrollado en Whitehall, en el centro de Londres. “Esta es vuestra comunidad, son vuestros hermanos y hermanas, y hoy estamos unidos”, añadió.

Every single time there's one of these Tommy Robinson marches in London they end up fighting with the police and pissing everywhere. Every single time.pic.twitter.com/JPUBm7fjqG — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) September 13, 2025

La manifestación transcurrió mayoritariamente en calma, pero la policía informó que “un grupo de manifestantes intentó entrar en una zona acotada” que separaba el acto de la “Marcha contra el Fascismo”, la cual reunió a unas cinco mil personas en las inmediaciones.

“Los agentes han sido atacados con lanzamiento de objetos y han tenido que usar la fuerza para evitar que se rompiera el cordón” de separación, indicó Scotland Yard. “Varios agentes han sido atacados”, reiteró.

Poco antes, Robinson publicó un mensaje en su cuenta en X —antes Twitter— en el que manifestó su comprensión por la “frustración de no poder llegar junto al escenario” y pidió a la multitud mantener la “calma” y el “civismo”.