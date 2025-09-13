VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

En redes sociales se hizo viral un video en que se observa a pasajeras del vagón exclusivo del Metro golpeando al acosador que se disfrazó como mujer.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Un presunto acosador que se disfrazó como mujer para molestar a pasajeras en el vagón exclusivo del Metro de la Ciudad de México (CdMx) fue detenido tras ser sorprendido y golpeado por usuarias.

Un video que se hizo viral en redes sociales captó el momento en el que varias mujeres retienen y agreden a un hombre que fue sorprendido grabando sin su consentimiento a usuarias que viajaban en un tren de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Buena noche. Elementos de seguridad del Metro atendieron el auxilio de usuarias ante un presunto caso de acoso a mujeres; la persona fue trasladada a la agencia especializada para definir su situación jurídica. La vigilancia en trenes, andenes y pasillos se mantiene de manera… pic.twitter.com/NyCXoyhxof — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2025

Usuarias que viajaban en el vagón exclusivo de la Línea A del Metro de la CdMx, que recorre desde Pantitlán hasta Los Reyes La Paz, sorprendieron a un sujeto que se disfrazó como mujer para colarse al espacio reservado y acosar a pasajeras grabándolas sin su consentimiento.

Tras descubrir al presunto acosador, varias mujeres comenzaron a agredirlo con golpes e insultos, además de que lo retuvieron para que no pudiera escapar y fuera entregado a las autoridades.

“¡Agárrenlo!” y “¡Grábenle la cara!”, se escucha decir a varias personas en el video que se hizo viral en redes.

Ante estos hechos, el Metro de la CdMx dio a conocer a través de sus redes sociales que el hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados a vigilar este medio de transporte y presentado ante la agencia especializada para definir su situación jurídica.