Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE

El titular del ISSSTE, Martí Batres, informó que el menor de 15 años que resultó lesionado en la explosión en Iztapalapa fue atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Un menor de 15 años de edad que resultó lesionado en la explosión ocurrida en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CdMx) fue dado de alta tras ser atendido en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó el director de la institución, Martí Batres.

Mediante una publicación en la red social X, antes Twitter, el titular de la dependencia detalló que el adolescente recibió atención médica especializada en la unidad de pediatría del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza”.

En su mensaje, el funcionario destacó la labor del personal de salud que atendió al menor lesionado y recalcó que la familia del paciente fue informada oportunamente durante todo el proceso.

"Informo que luego de recibir atención médica especializada en la unidad pediátrica del Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza" del @ISSSTE_mx, ha sido dado de alta un paciente de 15 años lesionado en el accidente del Puente de la Concordia. Reconocemos al personal de salud que actuó con entrega y humanismo para atender al menor de edad y por mantener informada a la familia en todo momento", publicó Batres.

ISSSTE atendió a 32 lesionados por explosión en el Puente de la Concordia

El titular del ISSSTE informó que en distintos hospitales de la dependencia se brindó atención a al menos 32 pacientes que resultaron lesionados tras la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa de la CdMx.

“Recibimos a, por lo menos, 32 personas lesionadas, sin importar si eran derechohabientes o no. Simplemente son seres humanos afectados por un hecho muy grave y por lo tanto los recibimos en los hospitales del ISSSTE y los atendimos", informó Martí Batres.

De acuerdo con información actualizada al viernes 12 de septiembre, siete pacientes continúan siendo atendidos en distintos hospitales del ISSSTE: