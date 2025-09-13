El exceso de velocidad causó volcadura y explosión de pipa en Iztapalapa: FGJ-CdMx

La Fiscalía de la Ciudad de México recalcó que continúa abierta la investigación penal sobre la explosión de la pipa de gas ocurrida en la Alcaldía Iztapalapa.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CdMx) reveló este sábado que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Recordó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura del casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.

Bache no causó volcadura de pipa en Iztapalapa, reitera Fiscalía

Ante la información difundida en algunos medios acerca de que un bache fue el causante de la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la titular de la Fiscalía de la CdMx desmintió tales afirmaciones y afirmó que existen pruebas que lo demuestran.