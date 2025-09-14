VIDEO ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 8:01 pm

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó esta tarde de la formación de un socavón en la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa.

En la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa, se formó un socavón que provocó la caída de un camión repartidor de refrescos, sin que se registraran personas lesionadas.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIR-PC) informó esta tarde sobre la formación de un socavón en la Alcaldía Iztapalapa, que ocasionó la caída de un camión repartidor de refrescos, sin que se reportaran lesionados. 

De acuerdo con los reportes de la SGIR-PC, el socavón se localiza en la Calle 4 y Avenida 5 de la colonia Renovación, y tiene una profundidad de ocho metros, por 12 de longitud y siete de ancho.

Al lugar de los hechos arribó personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua), para colaborar en los trabajos de prevención y aseguramiento de la zona.

En las imágenes compartidas por las autoridades puede apreciarse el camión sumido en el agujero, con la parte delantera inclinada hacia arriba. Solamente la cabina quedó expuesta sobre el nivel del piso.

La alcaldesa @ALEIDAALAVEZ llegando a coordinar lasprimeras acciones para proteger a las y los vecinos de la calle 5 de la colonia Renovación donde un camión de empresa refresquera cayó en un socavón. pic.twitter.com/gIMrCErYV2

— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 13, 2025

La Alcaldesa de la demarcación, Aleida Alavez Ruíz, también se presentó al incidente para supervisar los trabajos y coordinar las primeras acciones para proteger a las y los vecinos.

Alavez explicó que la oquedad se formó por la ruptura del colector del drenaje que socavó el suelo en un área de casi siete metros de largo y  seis 30 de ancho con una profundidad de más de seis metros. Finalmente, reportó que el operador de la unidad se encuentra ileso y que el no es necesario el desalojo de las viviendas cercanas al socavón.

Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa: 3 mil veladoras

"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan'...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana

Por Mario Campa
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Por Ana Lilia Pérez
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos
1

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice
2

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx
3

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina
4

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...
5

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...

6

FOTOS y VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE
7

Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx
8

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

Paraguay frena entrega de Bermúdez Requena.
9

Bermúdez Requena no será extraditado de inmediato; Paraguay analizará su situación

Alicia Teodoro muere
10

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 13

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"
11

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"

12

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Más de 100 mil personas marchan en Londres contra migración en Reino Unido
13

Más de 100 mil personas marchan en Londres contra migración en Reino Unido

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por parte de destructor de la armada de EU
14

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por parte de destructor de la armada de EU

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie
15

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

VIDEO ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos
1

VIDEO ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"
2

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"

El "Canelo" domina en golpeo: ¿será la clave para vencer a Crawford en Las Vegas?
3

El "Canelo" domina en golpeo: ¿será la clave para vencer a Crawford en Las Vegas?

Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE
4

Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx
5

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por parte de destructor de la armada de EU
6

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por parte de destructor de la armada de EU

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos
7

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx
8

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

Más de 100 mil personas marchan en Londres contra migración en Reino Unido
9

Más de 100 mil personas marchan en Londres contra migración en Reino Unido

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...
10

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...

Paraguay frena entrega de Bermúdez Requena.
11

Bermúdez Requena no será extraditado de inmediato; Paraguay analizará su situación

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice
12

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice