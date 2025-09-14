VIDEO ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos

En la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa, se formó un socavón que provocó la caída de un camión repartidor de refrescos, sin que se registraran personas lesionadas.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIR-PC) informó esta tarde sobre la formación de un socavón en la Alcaldía Iztapalapa, que ocasionó la caída de un camión repartidor de refrescos, sin que se reportaran lesionados.

De acuerdo con los reportes de la SGIR-PC, el socavón se localiza en la Calle 4 y Avenida 5 de la colonia Renovación, y tiene una profundidad de ocho metros, por 12 de longitud y siete de ancho.

En Calle 4 y Av. 5, col. Renovación, se registró un socavón de 8 m de profundidad, 12 m de longitud y 7 m de ancho, donde cayó un camión repartidor de refrescos. En el lugar, se encuentra personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía y sin lesionados.

En la colonia Renovación de la Iztapalapa se abrió un socavón de casi siete metros de profundidad al paso de un camión repartidor de refrescos

Al lugar de los hechos arribó personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua), para colaborar en los trabajos de prevención y aseguramiento de la zona.

En las imágenes compartidas por las autoridades puede apreciarse el camión sumido en el agujero, con la parte delantera inclinada hacia arriba. Solamente la cabina quedó expuesta sobre el nivel del piso.

La alcaldesa llegando a coordinar las primeras acciones para proteger a las y los vecinos de la calle 5 de la colonia Renovación donde un camión de empresa refresquera cayó en un socavón.

— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 13, 2025

Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón registrado en Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación. Nuestra alcaldesa acudió inmediatamente al lugar para coordinar las acciones correspondientes, junto con personal de autoridades.

La Alcaldesa de la demarcación, Aleida Alavez Ruíz, también se presentó al incidente para supervisar los trabajos y coordinar las primeras acciones para proteger a las y los vecinos.

Alavez explicó que la oquedad se formó por la ruptura del colector del drenaje que socavó el suelo en un área de casi siete metros de largo y seis 30 de ancho con una profundidad de más de seis metros. Finalmente, reportó que el operador de la unidad se encuentra ileso y que el no es necesario el desalojo de las viviendas cercanas al socavón.