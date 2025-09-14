La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

¿Sabes cuánto miden Woody y Buzz Lightyear o quién ideó la característica frase del vaquero "Hay una serpiente en mi bota"?

Ciudad de México, 14 de septiembre (SiEmbargo).- La película animada Toy Story volvió a los cines por tiempo limitado como parte de la celebración de su 30 aniversario. Una oportunidad para los fans de Woody, Buzz Lightyear, Rex, Betty y el resto de la pandilla, de disfrutar en pantalla grande una vez más esta cinta o verla por primera vez.

¿De qué trata?

Woody (voz en inglés de Tom Hanks), un vaquero de juguete con buen corazón, y el favorito de Andy (voz en inglés de John Morris), ve peligrar su lugar especial cuando aparece la figura de acción de Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen). Aún peor, el arrogante Buzz cree que es un verdadero guardián espacial en una misión para regresar a su planeta. Cuando la familia de Andy se muda a una nueva casa, Woody y Buzz deben escapar de las garras del vecino malvado Sid Phillips (voz en inglés de Erik von Detten) para volver con su niño.

Datos de Toy Story

Para conmemorar el regreso de este clásico de Disney y Pixar compartimos algunos datos interesantes de esta película que marcó a una generación y marcó la historia de la animación.

Cambió el futuro de la animación

Toy Story es la primera película animada en CGI (imágenes generadas por computadora por sus siglas en inglés) de la historia, que cambió para siempre el futuro del cine, la narración y la animación. Además, fue el primer largometraje creado por Pixar Animation Studios.

Nominada de los Premios Oscar

La película, que se estrenó en 1995, recibió tres nominaciones en para la edición 68 de los Premios Oscar : Mejor guion original, Mejor banda sonora y Mejor canción. Recibió un Oscar Honorífico por "Logro especial".

La cinta también estuvo nominada en los Globos de Oro numero 53 como Mejor película - Comedia o musical y Mejor canción original (Randy Newman "You Got a Friend in Me").

¿Cuánto miden Woody y Buzz?

El icónico vaquero de Toy Story Woody tiene una estatura de 38 centímetros y alcanza los 40 centímetros con el sombrero puesto. Por su parte, el astronauta Buzz Lightyear mide 29 centímetros y con el casco puesto alcanza los 30 centímetros.

Una improvisación acertada

La frase característica de Woody es: "Hay una serpiente en mi bota", esta fue un aporte espontaneo de Tom Hanks, quien presta su voz al vaquero en la versión en inglés.

La huella de Pixar

24 empleados de Pixar que trabajaron en Toy Story, aun trabajan en el estudio de animación y 6 de ellos forman parte de la película Toy Story 5 que se espera llegue al cine en junio del 2026.

Pixar dejó varios guiños en la película, uno es acerca de su historia ya que varios de los libros que aparecen en la habitación de Andy llevan nombres de los cortometrajes de Pixar, además de nombres de los miembros de Poxar como los autores de los libros.