VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 9:06 pm

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.

La viuda de Charlie Kirk agradeció las muestras de apoyo que recibió tras el asesinato del activista y envió un mensaje a los "malvados" que causaron la muerte de Charlie.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció en un video por primera vez tras el asesinato de su esposo, para anunciar que ella continuará con la labor del activista ultraderechista, al tiempo que advirtió a los "malvados" que encendieron "fuego" en ella.

"No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa; el llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, dijo.

Además, en redes sociales circulan varios videos en los que se observa a Erika llorando en el funeral, junto al ataúd en el que fueron colocados los restos de su esposo.

La viuda de Charlie Kirk hizo su primera aparición pública tras el asesinato del activista en un video grabado desde el estudio en el que el comentarista acostumbraba grabar su programa "The Charlie Kirk Show".

Erika inició su mensaje agradeciendo las muestras de solidaridad que recibió después de la muerte de su esposo, además de que recalcó el acompañamiento del vicepresidente de Estados Unidos (EU), J. D. Vance, quien personalmente acudió a recibir sus restos.

También se dirigió directamente al Presidente estadounidense Donald Trump para recordarle que Charlie Kirk sentía un gran aprecio por el magnate y que ambos tenían una gran amistad.

“Señor Presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted”, dijo.

Además, la viuda de Charlie Kirk agradeció a la Policía por haber detenido al presunto responsable del asesinato del activista durante un acto público en la Universidad de Utah.

“Él [Charlie Kirk] nunca se rindió. Uno de sus lemas era: nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”, concluyó su mensaje Erika Kirk.

Viuda de Charlie Kirk comparte videos llorando junto a su cuerpo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, compartió varios videos en redes sociales en los que le observa llorando junto al cuerpo sin vida del activista de ultraderecha durante su funeral.

En las grabaciones se ve a la mujer acariciando las manos de su esposo y besándolas, antes de que sus restos fueran trasladados tras su funeral.

Charlie Kirk, activista de ultraderecha, fue asesinado el miércoles 10 de septiembre por un disparo, durante un acto público celebrado en la Universidad de Utah.

