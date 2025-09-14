Uziel Muñoz gana plata y rompe récord mexicano en impulso de bala en Tokio 2025

El chihuahuense Uziel Muñoz conquistó la plata en impulso de bala en el Mundial de Atletismo, superando su marca y representando a Latinoamérica.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El atleta Uziel Muñoz hizo historia este sábado al imponer un nuevo récord mexicano en la prueba de impulso de bala, con lo que logró ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra en Tokio, Japón.

Durante el primer día de la justa deportiva, el deportista originario de Chihuahua consiguió una marca de 21.97 metros en la final, con lo que obtuvo la primera presea para México en pruebas de lanzamiento.

Con esta nueva marca, el mexicano, quien fue finalista en la misma prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró romper su récord personal.

¡RÉCORD MEXICANO! 🥈🇲🇽 Uziel Muñoz hace historia en el Mundial de Atletismo en Tokio al lograr la medalla de plata en lanzamiento de bala. Gracias por mostrar tanta pasión y entrega. ¡Felicidades por este gran logro!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/HItJTzWoEA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 13, 2025

Uziel Muñoz logró avanzar a la final de impulso de bala del Campeonato Mundial de Atletismo 2025, tras ubicarse en el cuarto lugar del Grupo B con un registro de 20.77 metros durante la ronda clasificatoria. Cabe mencionar que el mexicano fue el único deportista latinoamericano que disputó una medalla en esta prueba, durante la justa realizada en Tokio.

En la final, Muñoz logró una marca de 21.97 metros, con lo que se coronó con la medalla de plata en la prueba de impulso de bala. El resto del podio fue completado por el estadounidense Ryan Crouser, quien se llevó el oro con un registro de 22.34 metros, mientras que el italiano Leonardo Fabbri obtuvo el bronce con 21.94 metros.

La actividad de atletas mexicanos en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 seguirá con la participación de Margarita Hernández e Isabel Oropeza en la prueba de maratón femenil, que se realizaba este sábado.