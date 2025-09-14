Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos y acostumbrarnos a ello. No soy ingenuo, sé que muchas personas toman refresco para cubrir los requerimientos calóricos de su cuerpo, toda vez que son calorías baratas y fáciles de conseguir."

Jorge Alberto Gudiño Hernández

14/09/2025 - 12:01 am

Un hombre carga dos paquetes de refresco en la Plaza de Armas de la capital de Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Pertenezco a una generación que creció bebiendo refresco y observando fumar a sus mayores. Alguna vez vi, en casa de un amigo, a su madre pidiéndole que encendiera su cigarro en la estufa a falta de cerillos. Nadie se escandalizaba por eso. Mi tío, por ejemplo, además de fumar, se bebía un litro de refresco al día. Así que fue bastante natural que yo acabara fumando y bebiendo refrescos. Aunque comencé tarde a fumar, tuve épocas en que los cigarros se acumulaban en una sucesión preocupante. Por fortuna ya lo dejé hace muchos años (aunque, para qué más que la verdad, sigo extrañándolo a diario). También me tomaba un par de latas de refresco que alternaba, por supuesto, con sendas tazas de café. Y así iba mi vida, estimulada.

Sin que sirva de consuelo, tengo varios amigos que estuvieron peor. Dos litros de refresco al día, por ejemplo, hasta que decidió dejarlo. Algunos más siguen fumando y para ellos está bien.

Desde que nació mi hijo mayor atestigüé, de primera mano, cambios radicales en la educación de los críos. Eso se veía tanto en la escuela como en las fiestas infantiles. En la primera, no había juguitos ni bebidas edulcoradas (como aquéllas con cuyos envases terminábamos jugando futbol). Hay garrafones de agua. En las segundas había padres muy estrictos: sus hijos no sólo tenían prohibidos los refrescos, sino también las aguas coloreadas, los jugos y las aguas frescas en enormes garrafones. Podían, pues, tomar agua. Había, empero, padres que no tenían empacho en que sus hijos tomaran lo que les viniera en gana. Nosotros estábamos a la mitad del espectro.

A veces también toca que uno sea el organizador de la fiesta, la reunión o la comida con los amigos de nuestros hijos. Ya no son niños, están en plena adolescencia. Se compra variado para que haya oferta, pues uno nunca sabe de las preferencias de los otros. Eso sí, no servimos refrescos a los pequeños, no vaya a ser que nos reclamen sus padres pues, nos guste admitirlo o no, lo cierto es que hacen daño.

Llama la atención cómo algunos toman jugos y aguas azucaradas. En otras fiestas, hemos visto a chicos de 10 años bebiéndose un litro de refresco en escasos minutos. Sin embargo, para aquéllos que fueron criados con cierta exigencia, después de la prueba del jugo, buscan agua para saciar la sed. Más, si vienen de correr desbocados o de jugar fut.

Supongo que, entonces, el asunto es aprendido. Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos y acostumbrarnos a ello. No soy ingenuo, sé que muchas personas toman refresco para cubrir los requerimientos calóricos de su cuerpo, toda vez que son calorías baratas y fáciles de conseguir. Incluso en esos casos, es poco probable que el nuevo impuesto sea disuasor. De nuevo, se requieren leyes para reformular las bebidas, se requiere un inmenso esfuerzo para que el agua potable no cueste incluso más que un refresco y se requiere acostumbrarse. Así, quizá, llegue el momento en que consumamos refresco ya no como un sustituto del agua, sino como la posibilidad de acompañamiento para ciertas comidas; maridaje, pues.

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un presunto acosador que se disfrazó como mujer para molestar a pasajeras en el Metro de la CdMx fue detenido tras ser sorprendido y golpeado por usuarias.
1

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

Un choque ocurrido en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de 15 personas muertas y dos lesionadas, informó la SSP de Yucatán.
2

Un choque entre taxi colectivo y tráiler deja 15 muertos en carretera Mérida-Campeche

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
3

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dijo.
4

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

Puente de la Concordia.
5

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 13 muertos; 40 hospitalizados y 30 dados de alta

La FGE de Michoacán confirmó la muerte de Marian Izaguirre, influencer reportada como desparecida; en acuerdo con sus deudos, sus órganos serán donados.
6

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos

7

FOTOS y VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

8

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, permanecerá en prisión preventiva en Paraguay.
9

Requena permanecerá en prisión preventiva en Paraguay mientras avanza su extradición

10

ENTREVISTA ¬ Me pesa no haber llegado antes, dice policía que cargó a bebé y abuelita

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
11

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
12

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Alicia Teodoro muere
13

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 13

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
14

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
15

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
1

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

Uziel Muñoz hizo historia al ganar la medalla de plata en impulso de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.
2

Uziel Muñoz gana plata y rompe récord mexicano en impulso de bala en Tokio 2025

Un choque ocurrido en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de 15 personas muertas y dos lesionadas, informó la SSP de Yucatán.
3

Un choque entre taxi colectivo y tráiler deja 15 muertos en carretera Mérida-Campeche

4

CLOSE UP ¬ Kim Jong Un: el camarada de los cohetes, lujos, el basquet... y las purgas

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
5

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, permanecerá en prisión preventiva en Paraguay.
6

Requena permanecerá en prisión preventiva en Paraguay mientras avanza su extradición

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó esta tarde de la formación de un socavón en la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa.
7

VIDEOS ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
8

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"

Las Vegas vuelve a vivir una noche de boxeo de Saúl "Canelo" Álvarez desde hace un año, misma en la que Terence Crawford será el rival en turno.
9

El "Canelo" domina en golpeo: ¿será la clave para vencer a Crawford en Las Vegas?

Un menor de 15 años que resultó lesionado en la explosión de Iztapalapa fue dado de alta tras ser atendido en un hospital del ISSSTE de la CdMx.
10

Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE

La Fiscalía de la CdMx reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en la Alcaldía Iztapalapa.
11

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por destructor de la armada de EU.
12

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por parte de destructor de la armada de EU