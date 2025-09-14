Luisa Alcalde se lanza contra Ricardo Anaya; lo señala de ser "un prófugo con fuero"

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, arremetió contra el panista Ricardo Anaya, calificándolo como "el Senador más corrupto de la historia", además de ser un "prófugo con fuero".

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, se lanzó en contra del Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, luego de que éste compartiera en redes sociales un posicionamiento del blanquiazul sobre la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".

La dirigente morenista calificó al panista como "un prófugo de la justicia" y "el Senador más corrupto de la historia", luego de que el excandidato presidencial difundió un comunicado mediante el cual el PAN denunció supuestos vínculos del líder criminal con el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Alcalde consideró que las acusaciones de corrupción por parte del legislador del blanquiazul se pueden comparar con el dicho de "el burro hablando de orejas".

La lideresa de Morena recordó que en el pasado Ricardo Anaya se ha visto involucrado en casos de corrupción en el estado de Querétaro, además de que fue relacionado con el pago de sobornos millonarios por parte de Odebrecht a Pemex.

Incluso, la morenista señaló al panista de huir de México durante varios años para evitar las acusaciones en su contra por corrupción y que regresó al país sólo hasta que estuvo protegido por el fuero.

"A Ricardo Anaya le queda el dicho: 'el burro hablando de orejas'. No entiende o no quiere entender que, gracias a un Gobierno de Morena, Bermúdez finalmente fue detenido. En nuestro Movimiento no hay espacio para la complicidad ni la impunidad", escribió Luisa Alcalde en su publicación.

"En cambio, Ricardo sí es un prófugo de la justicia con fuero, sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht, donde se recibieron y repartieron cientos de millones en sobornos. No por nada huyó del país seis años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. Nadie le cree a Ricardo, el Senador más corrupto de la historia", añadió.

PAN exige investigación integral del caso Requena

Los señalamientos de Alcalde en contra de Anaya se dan luego de que el PAN hizo pública su postura a la detención en Paraguay el pasado 12 de septiembre de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal conocido como "La Barredora".

En su mensaje, Acción Nacional reiteró su "preocupación por los vínculos entre gobiernos de Morena y la delincuencia organizada", y aseguró que la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco confirma que "el avance del crimen en México no sería posible sin complicidades desde el poder".

El blanquiazul también indicó que el caso de Requena no es uno aislado, sino que "forma parte de un patrón" del cual ha advertido en entidades gobernadas por Morena, en las cuales, según el partido, existe "tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales".

Por todo lo anterior, el PAN exigió al Gobierno federal investigar el caso a fondo, que haya cero encubrimientos, se transparenten los avances de las indagatorias y se impongan sanciones ejemplares a cualquier persona involucrada.