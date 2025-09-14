Fuerzas israelís asaltan casa de activista ganador del Óscar por No Other Land

Europa Press

14/09/2025 - 12:04 pm

Activista denuncia que su casa fue asaltada por fuerzas israelíes

Basel Adra, periodista y activista que ganó un premio Óscar por el documental No Other Land, denunció que fuerzas israelís asaltaron su casa en Cisjordania y fue agredido junto a familiares.

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS).- El periodista y activista palestino Basel Adra, galardonado con un premio Óscar por el documental No Other Land, denunció que efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) irrumpieron en su domicilio en la localidad cisjordana de At Tuwani, tras ser agredido por un grupo de colonos israelíes junto a sus familiares y otros activistas.

Los hechos tuvieron lugar el sábado por la tarde, cuando varios colonos israelíes procedentes del asentamiento no autorizado de Havat Ma'on irrumpieron en el olivar de su familia, según relató el propio Adra a CNN.

"En el momento del ataque, la policía y el ejército llegaron, pero no actuaron para detener la violencia. Una activista que nos acompañaba fue perseguida y golpeada en el suelo mientras los soldados observaban sin intervenir", ilustró el activista, que añadió que dos de sus hermanos y un primo fueron atacados también por los colonos al enfrentarse a ellos para intentar detenerlos.

Adra aseguró más tarde que, tras estos hechos, los militares israelíes entraron en la aldea, registraron su casa durante unos veinte minutos y revisaron el teléfono de su esposa. También bloquearon el acceso de una ambulancia a la comunidad.

"Hemos denunciado en repetidas ocasiones a estos mismos colonos por dejar pastar sus rebaños en nuestros olivares, pero la policía nunca actúa", lamentó.

El documental No Other Land, codirigido por Adra y otros tres realizadores, obtuvo un premio Óscar el año pasado por retratar el desplazamiento forzado de palestinos en la región de Masafer Yatta, también en Cisjordania. Desde la obtención del galardón, los creadores del largometraje han sido objeto de múltiples agresiones.

De hecho, en marzo pasado, Hamdan Ballal, codirector del documental, fue arrestado durante la noche por fuerzas israelíes tras haber sido atacado por colonos poco después de una cena de Ramadán.

