Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 11:06 am

El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.

La polémica surgió debido a que el Ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, no aplaudió en la presentación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, durante el acto de conmemoración por la Gesta Heroica de Chapultepec.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortíz, expresó su respeto a la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica surgida durante el evento conmemorativo por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

La controversia surgió luego de que usuarios de redes sociales resaltaron que el nuevo titular del Poder Judicial no aplaudió durante la presentación de la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) en el acto oficial del 13 de septiembre, mientras que sí lo hizo con el resto de los integrantes del presidio, entre quienes se encontraba la Presidenta Claudia Sheinbaum, como representante del Poder Ejecutivo, y la Senadora de Morena Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado.

Dicha acción fue considerada por algunas personas como una falta de respeto y una muestra de que el Ministro no tiene una buena relación con los integrantes de partidos opositores al movimiento de la llamada cuarta transformación (4T).

A raíz de esta polémica, el Ministro Aguilar compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que expresó su respeto a la Diputada López Rabadán, además de que recalcó que saludó a la Presidenta de la Cámara de Diputados durante la ceremonia de conmemoración por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec.

El presidente de la Suprema Corte también reiteró su reconocimiento al Poder Legislativo y recalcó que el diálogo debe prevalecer entre los tres Poderes de la Unión.

"Expreso mi respeto a la Diputada Kenia López Rabadán (@kenialopezr), Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. Asimismo, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo, en el marco del respeto mutuo, la colaboración y el diálogo que deben prevalecer entre los Poderes de la Unión" indicó el presidente de la SCJN.

"En fechas de profundo significado histórico, recordamos que la unidad y la fortaleza institucional son el mejor tributo a quienes dieron su vida por México, y la guía para consolidar una justicia real y verdadera para todas y todos", publicó Aguilar Ortiz.

Kenia López destaca pluralidad

Tras su participación en el acto por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que resaltó la importancia del respeto a la pluralidad en México.

La legisladora panista acompañó su mensaje con una fotografía en los que aparecen las y el representante de los tres Poderes de la Unión: la Presidenta Claudia Sheinbaum, por el Ejecutivo; la Senadora Laura Itzel Castillo y la Diputada López Rabadán, por el Legislativo; y el Ministro Hugo Aguilar, por el Judicial.

"La memoria de los Niños Héroes nos convoca a trabajar con responsabilidad, institucionalidad y respeto a la pluralidad, para fortalecer la vida pública y servir siempre a nuestro país", publicó la panista.

López Rabadán reiteró que asistió a la ceremonia para conmemorar el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec por invitación de la Presidenta Sheinbaum.

