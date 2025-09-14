¿Ganas menos de 2 salarios mínimos y necesitas casa en Michoacán? CSP anuncia apoyos

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 1:00 pm

Sheinbaum anuncia 73 mil viviendas para quienes ganan menos de dos salarios mínimos en Michoacán

Artículos relacionados

De visita en Morelia, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se construirán 73 mil viviendas en el estado para apoyar a aquellas familias que ganan menos de dos salarios mínimos.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en lo restante de su sexenio se planean construir 73 mil viviendas en el estado de Michoacán, con el objetivo de brindar casa digna a aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos de dos salarios mínimos.

El anuncio fue realizado hoy por la mañana, durante la visita que llevó a cabo la mandataria federal al municipio de Morelia, como parte de la gira nacional que emprendió en septiembre para informar a la población sobre los avances en su primer año de Gobierno.

"Vamos a construir [...] desde viviendas rurales hasta viviendas urbanas, 73 mil viviendas para familias que ganan menos de dos salarios mínimos", mencionó Sheinbaum desde la capital michoacana, y añadió que dicha labor se realizará junto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En su visita, la Presidenta, además, señaló que más de 130 mil derechohabientes del Infonavit y del Fovissste que han hecho múltiples pagos de sus respectivos créditos, recibirán una reducción de estos para que puedan solventar sus deudas.

"Imagínense, una persona que adquirió un crédito del Infonavit del 2010, ya estamos en 2025 y lo seguía pagando y pagando, ya había pagado una vez, dos veces, tres veces la casa, y seguía pagando y seguía con deuda. Pues eso se acabó, cambiamos la Ley, hicimos decretos y todos los deudores del Infonavit de esas épocas van a ver reducidas sus deudas", afirmó.

De forma concreta, la titular del Ejecutivo federal explicó que son 130 mil 238 las y los beneficiarios del Infonavit quienes recibirán este apoyo en Michoacán, a quienes se suman otros cuatro mil 322 beneficiarios y beneficiarias del Fovissste.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
1

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dijo.
2

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

3

La red de abusos de Naasón investigada en EU abarca a su padre Samuel y sus cómplices

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
4

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

La FGE de Michoacán confirmó la muerte de Marian Izaguirre, influencer reportada como desparecida; en acuerdo con sus deudos, sus órganos serán donados.
5

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
6

Luisa Alcalde se lanza contra Ricardo Anaya; lo señala de ser "un prófugo con fuero"

Un presunto acosador que se disfrazó como mujer para molestar a pasajeras en el Metro de la CdMx fue detenido tras ser sorprendido y golpeado por usuarias.
7

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

Activista denuncia que su casa fue asaltada por fuerzas israelíes
8

Fuerzas israelís asaltan casa de activista ganador del Óscar por No Other Land

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
9

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

La noche del 13 de septiembre de 2025 quedará grabada en la historia del boxeo porque Terence Crawford le dio una paliza a Saúl "Canelo" Álvarez.
10

Crawford se impone al "Canelo" Álvarez en Las Vegas y marca hito histórico en el box

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
11

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

La Luz del Mundo iglesia
12

La Luz del Mundo denuncia persecución religiosa por arresto de la madre de Naasón

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
13

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...

14

FOTOS y VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
15

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum anuncia 73 mil viviendas para quienes ganan menos de dos salarios mínimos en Michoacán
1

¿Ganas menos de 2 salarios mínimos y necesitas casa en Michoacán? CSP anuncia apoyos

Activista denuncia que su casa fue asaltada por fuerzas israelíes
2

Fuerzas israelís asaltan casa de activista ganador del Óscar por No Other Land

3

La red de abusos de Naasón investigada en EU abarca a su padre Samuel y sus cómplices

El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
4

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
5

Luisa Alcalde se lanza contra Ricardo Anaya; lo señala de ser "un prófugo con fuero"

Chivas vence al América en el clásico del futbol mexicano
6

Chivas despluma 2-1 al América y se queda con la edición 262 del clásico nacional

La noche del 13 de septiembre de 2025 quedará grabada en la historia del boxeo porque Terence Crawford le dio una paliza a Saúl "Canelo" Álvarez.
7

Crawford se impone al "Canelo" Álvarez en Las Vegas y marca hito histórico en el box

Indecente obra teatro
8

Indecente es "teatro en todo su esplendor", señala Ana Guzmán Quintero

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
9

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

Uziel Muñoz hizo historia al ganar la medalla de plata en impulso de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.
10

Uziel Muñoz gana plata y rompe récord mexicano en impulso de bala en Tokio 2025

Un choque ocurrido en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de 15 personas muertas y dos lesionadas, informó la SSP de Yucatán.
11

Un choque entre taxi colectivo y tráiler deja 15 muertos en carretera Mérida-Campeche

12

CLOSE UP ¬ Kim Jong Un: el camarada de los cohetes, lujos, el basquet... y las purgas