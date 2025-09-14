¿Ganas menos de 2 salarios mínimos y necesitas casa en Michoacán? CSP anuncia apoyos

De visita en Morelia, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se construirán 73 mil viviendas en el estado para apoyar a aquellas familias que ganan menos de dos salarios mínimos.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en lo restante de su sexenio se planean construir 73 mil viviendas en el estado de Michoacán, con el objetivo de brindar casa digna a aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan menos de dos salarios mínimos.

El anuncio fue realizado hoy por la mañana, durante la visita que llevó a cabo la mandataria federal al municipio de Morelia, como parte de la gira nacional que emprendió en septiembre para informar a la población sobre los avances en su primer año de Gobierno.

"Vamos a construir [...] desde viviendas rurales hasta viviendas urbanas, 73 mil viviendas para familias que ganan menos de dos salarios mínimos", mencionó Sheinbaum desde la capital michoacana, y añadió que dicha labor se realizará junto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En su visita, la Presidenta, además, señaló que más de 130 mil derechohabientes del Infonavit y del Fovissste que han hecho múltiples pagos de sus respectivos créditos, recibirán una reducción de estos para que puedan solventar sus deudas.

"Imagínense, una persona que adquirió un crédito del Infonavit del 2010, ya estamos en 2025 y lo seguía pagando y pagando, ya había pagado una vez, dos veces, tres veces la casa, y seguía pagando y seguía con deuda. Pues eso se acabó, cambiamos la Ley, hicimos decretos y todos los deudores del Infonavit de esas épocas van a ver reducidas sus deudas", afirmó.

De forma concreta, la titular del Ejecutivo federal explicó que son 130 mil 238 las y los beneficiarios del Infonavit quienes recibirán este apoyo en Michoacán, a quienes se suman otros cuatro mil 322 beneficiarios y beneficiarias del Fovissste.