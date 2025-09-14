Salud de CdMx actualiza cifras por explosión en Iztapalapa; aún hay 40 hospitalizados

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 2:03 pm

El Gobierno de la CdMx publicó una actualización sobre las víctimas de la explosión en Iztapalapa, en la que reveló que 40 pacientes siguen hospitalizados.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Salud de la CdMx, hasta este domingo, 30 víctimas que resultaron con lesiones por la explosión en Iztapalapa fueron dadas de alta de distintos hospitales, mientras que la cifra de muertos se mantiene en 13.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa-CdMx) publicó este domingo una actualización sobre las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa, en la que informó que 40 pacientes siguen hospitalizados.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia capitalina, con corte a las 10:00 horas del 14 de septiembre, la cifra de personas fallecidas debido a este accidente se mantiene en 13, mientras que un total de 30 pacientes ya fueron dados de alta.

Cabe mencionar que entre las víctimas mortales más recientes se encuentra Alicia Teodoro Matías, mejor conocida como "la abuelita heroína", quien salvó a su pequeña nieta de las llamas cubriéndola con su cuerpo.

De acuerdo con la información compartida por autoridades capitalina, las y los 40 pacientes que permanecen hospitalizados debido a las lesiones sufridas por la explosión de una pipa en Iztapalapa son atendidos en hospitales de distintas dependencias en la CdMx y el Estado de México:

  • Hospital General "Rubén Leñero": nueve pacientes.
  • Hospital de traumatología "Victoriano de la Fuente Narváez": siete pacientes
  • Instituto Nacional de Rehabilitación: seis pacientes.
  • Hospital General Regional 197 Texcoco: seis pacientes.
  • Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE: cuatro pacientes.
  • Pemex Picacho: dos pacientes.
  • Centro Médico Siglo XXI: un paciente.
  • Hospital Central Militar: un paciente.
  • Hospital General 20 de noviembre, del ISSSTE: un paciente.
  • Hospital General Regional 2 Villa Coapa: un paciente.
  • Hospital de Tacubaya: un paciente.
  • ISSSTE Tláhuac: un paciente.

Gobierno de la CdMx reafirma apoyos a víctimas de explosión

Ayer, el Gobierno de la CdMx reafirmó su compromiso de entregar apoyos económicos a las familias de pacientes hospitalizados y víctimas mortales de la explosión ocurrida en la Alcaldía Iztapalapa, con el fin de que cuenten con recursos para cubrir gastos de emergencia.

El Secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, detalló que se entregará un apoyo económico inicial de 20 mil pesos a familiares de pacientes hospitalizados, mientras que en el caso de las personas fallecidas se entregará una ayuda de 50 mil pesos.

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, mencionó que además de recibir la ayuda monetaria, las familias de víctimas de la explosión recibirán atención psicológica, asistencia legal y, en caso de ser necesario, apoyo para servicios funerarios.

Tras la explosión de una pipa en Iztapalapa el saldo es de 13 personas fallecidas y 40 siguen hospitalizadas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Tras la explosión de una pipa en Iztapalapa el saldo es de 13 personas fallecidas y 40 siguen hospitalizadas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

"Este es un apoyo inicial, no es todo lo que se les va a entregar. En los próximos días vamos a seguir apoyando a todas las familias que están con este gran asunto”, apuntó Brugada en una conferencia de prensa.

La Jefa de Gobierno capitalina también mencionó que, además del apoyo económico, las víctimas y familiares de personas fallecidas en la explosión recibirán asistencia psicológica, jurídica y en servicios funerarios.

"El compromiso del Gobierno de la Ciudad de México ha sido justamente garantizar que las personas víctimas de este evento, de esta explosión, que tuvo lugar hace unos días, puedan ser primeramente atendidas y también apoyarlos para que se haga justicia”, afirmó.

