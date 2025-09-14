El Papa León XIV celebra sus 70 años con llamados a la paz, el diálogo y la justicia

En su septuagésimo cumpleaños, el Papa León XIV hace un llamado para la construcción de la paz mediante un diálogo que permita dirimir los actuales conflictos armados en el mundo.

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS).- El Papa León XIV respondió a preguntas sobre la situación de Ucrania, la polarización y la Copa del Mundo en su primera entrevista como pontífice concedida a la periodista Elise Ann Allen, de Crux.

Con motivo del 70 cumpleaños del Papa, El Comercio de Perú y Crux, publicaron algunos fragmentos de la entrevista de tres horas realizada el 10 de julio y que verá la luz de forma completa el próximo 18 de septiembre en un libro titulado León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI.

En ella, al ser preguntado por la guerra en Ucrania, el pontífice aclaró que alzó su voz "diciendo que la paz es la única respuesta a la matanza de personas después de estos años en ambos lados, en ese conflicto en particular, pero también en otros conflictos". Así, afirmó que lo urgente hoy es que "diversos actores ejerzan la presión suficiente para que las partes beligerantes digan 'basta ya', busquemos otra manera de resolver nuestras diferencias".

El diálogo para combatir la polarización

El papa aboga por el "diálogo" para combatir la polarización, según manifestó al ser preguntado por esta cuestión. Así, asegura que lo promueve a través de las visitas de los líderes mundiales de las organizaciones multinacionales. "En teoría las Naciones Unidas deberían ser el lugar donde se afronten muchas de estas cuestiones. Desgraciadamente, parece generalmente reconocido que las Naciones Unidas, al menos en estos momentos, han perdido su capacidad de reunir a la gente en torno a cuestiones multilaterales", dijo.

Además, durante la entrevista señaló "la creciente brecha entre los niveles de ingresos de la clase trabajadora y el dinero que reciben los más ricos".

"Los directores ejecutivos que hace sesenta años quizá habrían ganado de cuatro a seis veces más que los obreros de las fábricas, según las últimas cifras que he visto ganan seis mil 600 veces más que un trabajador medio", expresó el Papa. En este sentido, también explica que leyó la noticia de que Elon Musk "será el primer trillonario del mundo": "¿Qué significa esto y de qué estamos hablando? Si esto es ahora lo único que tiene valor, entonces estamos en un gran problema".

"Estoy aprendiendo mucho"

Respecto a sus primeros meses como Papa, León XIV aseguró que no ha tenido grandes dificultades "en la parte pastoral", pero que continúa "aprendiendo mucho" y que se siente "desafiado, aunque no abrumado".

"La Santa Sede ha tenido un rol en el mundo diplomático durante muchos años. Todo eso es nuevo para mí en cuanto a la práctica: he seguido la actualidad durante muchos años, siempre he tratado de estar al tanto de las noticias, pero el papel de Papa es ciertamente nuevo para mí", subrayó.

Con Perú en la Copa del Mundo

El Papa aseguró que se identifica por igual con Estados Unidos que con Perú. "Soy, obviamente, estadounidense, y me siento muy estadounidense, pero también amo mucho al Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy".

En este sentido, conversando con Allen sobre la Copa del Mundo que se disputará en 2026, donde la selección estadounidense jugará contra la de Perú, el Papa confesó que "probablemente" anime a Perú "por los lazos afectivos". Aun así, aseguró que también es "un gran aficionado" de Italia.

Hoy el Papa León XIV cumple 70 años. Recemos por él y la Iglesia 🙏🏼 pic.twitter.com/lCtOEVYhy1 — Fernando ن (@fernandopio_) September 14, 2025

El Papa agradece felicitaciones

El Papa León XIV agradeció este domingo las felicitaciones por su 70 cumpleaños después de rezar el Ángelus, en el que reflexionó sobre

el símbolo de la Cruz, que, en sus palabras, pasó "de instrumento de muerte a signo de vida".

"Queridos amigos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", dijo el pontífice ante la plaza de San Pedro, a la que acudieron miles de fieles con pancartas y felicitaciones para el Papa, a quien también cantaron el cumpleaños feliz.

"Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones", añadió.

Felicitan al Papa

A lo largo del día, diferentes personalidades felicitaron al Papa León XIV. Entre ellos, el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien lo hace "en nombre del pueblo italiano, junto con sus sinceros deseos de bienestar espiritual y personal". En su mensaje, Mattarella destaca los "urgentes llamamientos" del Pontífice "para que cese el fuego y se retome la vía del diálogo, por el bien común de los pueblos".

Por parte de la Conferencia Episcopal Italiana, llegan al Papa "los más fervientes deseos de las Iglesias de Italia", con oraciones "de alabanza y

agradecimiento por su ministerio". Asimismo, el cardenal Baldassare Reina le envió un mensaje en nombre de la diócesis de Roma. "Con

motivo de su cumpleaños, toda su diócesis se une a usted en la gratitud al Padre por el don de la vida", dice la felicitación.