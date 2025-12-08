Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

07/12/2025 - 8:45 pm

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte

De acuerdo con dos exfuncionarios estadounidenses, Kristi Noem podría ser sustituida muy pronto como Secretaria de Seguridad Nacional de EU, cargo que pasaría a ocupar un futuro exgobernador.

Los Ángeles, 7 de diciembre (La Opinión).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando “deshacerse" de la Secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, y potencialmente reemplazarla con un futuro exgobernador.

De acuerdo con The Bulwark, dos ex funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que sirvieron bajo el mandato tanto de Trump como del expresidente Joe Biden, dijeron que Trump está considerando “dejar ir a Noem y que el cambio podría llegar muy pronto”.

Si bien a Trump le gusta Noem, los principales líderes de la Casa Blanca se han sentido frustrados con su liderazgo, y en especial por haber contratado a su “explosivo asesor principal”, Corey Lewandowski.

A pesar de que ha sido una operadora entusiasta al servicio de la agenda del Presidente, apareciendo a menudo en videos destinados a glorificar el programa de deportación de la Administración y demonizar a las poblaciones migrantes a las que se ha dirigido, durante semanas, ha circulado el rumor en círculos políticos de que Noem podría estar a punto de ser destituida.

Surgió brevemente en un reportaje de CNN de hace unas semanas, en el que se le nombró como una de las primeras entre los funcionarios del Gabinete que podrían verse afectados por una rotación de fin de año.

Noem ha estado asumiendo un papel menos importante en la dirección de los memorandos del DHS. Sin embargo, un tercer funcionario advirtió a Bulwark, que la situación es inestable.

Trump podría decidir dejar que Noem supervise el lanzamiento de las nuevas operaciones de cumplimiento planeadas para enero y febrero. Y, como siempre, las opiniones del Presidente son volubles y, a menudo, muy influenciadas por la última persona que le ha llamado la atención.

La posible salida de Noem podría ocurrir en un momento en que Trump busca empezar 2026 desde cero, según el informe de The Bulwark. Además, Trump podría estar considerando nombrar al gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, quien dejará el cargo en enero, para cualquier posible vacante en su gabinete.

Secretario de Guerra, en la mira

Otro de los funcionario que podrían ser destituidos es Pete Hegseth, el Secretario de Guerra, quien se enfrenta a la crisis más grave de su mandato al estar sumido en acusaciones de crímenes de guerra en el Caribe y un contundente informe del inspector general que lo acusa de malversación de información militar clasificada. Sin embargo, a pesar de la larga lista de problemas y mientras legisladores de ambos partidos exigen su dimisión, Hegseth no da señales de dimitir y aún cuenta con el apoyo de Donald Trump.

